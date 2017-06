(Bild: Netflix)

Der Video-on-Demand-Anbieter Netflix hat damit begonnen, das objektorientierte Soundformat Dolby Atmos zu unterstützen. Die Auswahl an Filmen und Abspielgeräten ist allerdings noch sehr überschaubar.

Bislang legte der Video-on-Demand-Anbieter Netflix vor allem Wert auf ein gutes Bild – mit 4K-Auflösung, erweitertem Kontrastumfang (High Dynamic Range, HDR) und immer weiter verfeinerten Kompressionsverfahren. Nun beginnt der Dienst auch eine Sound-Offensive.

So ist ab sofort die Netflix-Eigenproduktion "OKJA" als erster Titel mit Ton im objektorientierten 3D-Sound-Format Dolby Atmos abrufbar. Dolby Atmos erweitert im Heimkino die üblichen 5.1- und 7.1-Lautsprecher-Setups um Deckenlautsprecher und erlaubt so beispielsweise Sound-Effekte über den Köpfen der Zuschauer. Netflix hat zum OKJA-Start extra ein Video auf YouTube veröffentlicht, in dem die Atmos-Abmischung von OKJA erläutert wird.

Netflix-Featurette zum Dolby-Atmos-Sound von OKJA

Zur Wiedergabe benötigt man einen Audio/Video-Receiver mit passendem Decoder-Chip und ein Dolby-Atmos-Lautsprecher-Setup. Der Atmos-Ton wird als Erweiterung des von Netflix übertragenen Dolby-Digital-Plus-Datenstroms übertragen und von dem Empfangsgerät über HDMI an den Receiver ausgegeben.In den Genuss kommen aber nur Nutzer des Premium-Abos für 12 Euro im Monat.

Aktuell unterstützen nur die Netflix-App auf den Microsoft-Spielkonsolen Xbox One und Xbox One S sowie die 2017er OLED-TVs von LG, die über passendes Soundsystem verfügen, Dolby Atmos. Im Internet haben Besitzer von LG-Fernsehern des Modelljahres 2016 jedoch bereits eine Petition eingerichtet, in der sie ein Update verlangen, dass die Geräte in die Lage versetzt, den Atmos-Datenstrom über ihre HDMI-Buchse mit Audio Return Channel (ARC) auszugeben. Netflix selbst erklärte lediglich, dass weitere Abspielgeräte für die Dolby-Atmos-Wiedergabe folgen sollen.

Als weitere Filme mit Dolby-Atmos-Ton sollen "BLAME!" (28. Juli), "Death Note" (25. August), "Bright" (Dezember) und "Wheelman (2017)" folgen.

Update:

Inzwischen wurde auch die Unterstützung von Dolby Atmos bei Netflix auf den 2017er OLED-Fernsehern von LG umgesetzt. Der Text wurde entsprechend ergänzt. (nij)