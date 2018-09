4-star: Amazon eröffnet Ladengeschäft in New York

Der Online-Versandhändler Amazon hat in New York City ein neues Ladengeschäft eröffnet. Im Amazon 4-star werden nur Produkte angeboten, die auf Amazon.com eine Kundenbewertung von vier oder fünf Sternen vorweisen können. Die zentrale Lage im Stadtteil SoHo auf der Spring Street zwischen der Crosby und der Lafayette Street soll für viel Laufkundschaft sorgen. Käufer sollen sich im Laden in Ruhe die Produkte anschauen können, die Käufer besonders positiv überrascht haben, von Top-Verkäufern stammen oder neu beziehungsweise stark nachgefragt sind. Zu den angebotenen Produktkategorien gehören elektronische Geräte, Küchengeräte, Einrichtungsgegenstände, Spielzeug, Bücher oder Spiele.

Top-Seller und Alexa-Zubehör

Nach Angaben des Betreibers haben alle im Amazon 4-star angebotenen Artikel eine durchschnittliche Wertung von 4,4 Sternen. Zusammengenommen erreichen die Produkte 1,8 Millionen Fünf-Sterne-Wertungen. Das Kundeninteresse soll zudem mit Bereichen gesteigert werden, in denen die Artikel zu finden sind, die auf Amazon.com am häufigsten auf der Wunschliste landen, in New York besonders nachgefragt sind, exklusiv bei Amazon angeboten werden oder häufig zusammen mit anderen Produkten gekauft werden. An den Artikeln befinden sich außerdem kleine Karten mit Kundenrezensionen. Auch die hauseigenen Elektronikartikel rund um Alexa sowie die smarten Lautsprecher Echo können im Store ausprobiert werden. Die mit Alexa kompatiblen Geräte wie Lautsprecher, Fitness-Gadgets und passende Unterhaltungselektronik bietet Amazon gleich mit an.

Mitglieder von Amazon Prime sollen im 4-Sterne-Laden von den gleichen reduzierten Preisen profitieren wie auf Amazon.com. Auf den Preisschildern finden sich entsprechend die regulären und für Prime-Nutzer reduzierten Preise. Direkt im Store lässt sich zudem eine 30-tägige Testphase für Amazon Prime abschließen, um sofort von den günstigeren Preisen profitieren zu können. (Michael Söldner) / (anw)