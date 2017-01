(Bild: Stiftung für Fotografie und Medienkunst mit Archiv Michael Schmid)

Zum 40. Geburtstag der Werkstatt für Photografie zeigen das Sprengel Museum Hannover, C/O Berlin und das Museum Folkwang Essen eine dreiteilige Ausstellung zur dokumentarisch orientierten Fotografie der 70er Jahre. Prädikat: Sehenswert.

Das Sprengel Museum Hannover, C/O Berlin und das Museum Folkwang Essen realisierten erstmals ein gemeinsames Ausstellungsprojekt. Im Zentrum stehen die Entwicklungen in der dokumentarisch orientierten Fotografie der 1970er-Jahre, die wesentlich zu ihrer breiten Anerkennung als Kunstform beigetragen haben.

Der Anlass des Projekts ist das 40jährige Gründungsjubiläum der Werkstatt für Photografie in Berlin. Die Ausstellungen können bis 19. März 2016 (Hannover), 12. Februar 2017 (Berlin) und 19. Februar 2017 (Essen) besucht werden.

Werkstatt für Photographie

Michael Schmidt gründete die Werkstatt für Photographie 1976 in der Volkshochschule Berlin-Kreuzberg. Zehn Jahre später war es schon vorbei, aber in dieser Zeit wurde die Werkstatt zu einer bekannten und wichtigen Fotoschule, die auch in den Vereinigten Staaten hohes Ansehen genoss.

Was war das Besondere an diesem Anlaufpunkt für Fotografen? Die Werkstatt war basisdemokratisch, die Meinung der Dozenten zählte genauso wie die der Schüler, es gab keine Aufnahmeprüfung, Gründer Schmidt war selbst Autodidakt. Nur die Persönlichkeit des Fotografen zählte und die entwickelte man über Selbsterkenntnis, was die seriöse Umschreibung für hart und persönlich geführte Diskussionen war. Dabei war es unerheblich, ob ein Amateur daherkam oder ein Profi.

Trotz ihres Einflusses geriet die Werkstatt für Photografie nach dem Ende 1977 in Vergessenheit. Das wollen die drei Ausstellungshäuser zusammen mit der "Stiftung für Fotografie und Medienkunst mit Archiv Manfred Schmidt" mit dem gemeinsamen Projekt ändern. Die drei nutzen dafür die Sammlung der niedersächsischen Sparkassenstiftung, aus der die Bilder amerikanischer Fotokunst von Künstlern stammen, die in der Werkstatt damals ausgestellt haben. Finanziert wurde das Projekt maßgeblich durch acht Sparkassen mit insgesamt 400.000 Euro.

"Unvergleichlicher Aufbruch"

C/O Berlin widmet sich in der Ausstellung vor allem dem transatlantischen Austausch. C/O sieht in der Werkstatt einen "unvergleichlichen Aufbruch in der Fotogra­fie. Eine jüngere Generation baut in kürzester Zeit in verschiedenen Initiativen eine neue Infrastruktur für einen anderen Blick auf die Fotografie auf und definiert das Medium bewusst als eigenständige Kunstform – bis heute."

Das Museum Folkwang thematisiert den Generationswechsel nach der zentralen Lehrerfigur Otto Steinert: "Ausgangspunkt der Schau ist die Situation der Verunsicherung nach Otto Steinerts Tod im Jahr 1978, der als Fotograf, Lehrer und Kurator in Essen insbesondere im Bereich des Bildjournalismus wegweisend war."

Das Sprengel Museum Hannover gibt einen Einblick in die Vorgeschichte und begleitenden Umstände der Werkstatt: "Mit ca. 200 Werken von ca. 40 Autoren setzt die Ausstellung Schlaglichter auf die Entwicklung jener Infrastrukturen, die die künstlerische Emanzipation der Fotografie begleitet und befördert haben.