45 Millionen Klicks an einem Tag: "BTS" mit neuem Debüt-Rekord auf Youtube

Mit dem Video zu ihrem neuen Song "Idol" hat die südkoreanische Boyband BTS den bisherigen Rekord für die meisten Klicks innerhalb der ersten 24 Stunden überboten. Der am 24. August auf dem Videoportal veröffentlichte Clip wurde in diesem Zeitraum über 45 Millionen Mal geklickt, wie YouTube auf Twitter bekanntgab.

Die bisherige Bestmarke für ein Musikvideo hielt mit 43,2 Millionen Klicks "Look What You Made Me Do" von Taylor Swift. Die "Princess of Pop" hatte diesen Rekord im August 2017 aufgestellt.

Die 2013 gegründete siebenköpfige Band BTS, die ein wenig an Boybands der neunziger Jahre erinnert, mischt das Genre K-Pop mit Elementen aus Hip-Hop und R&B. Bis Anfang 2018 war sie außerhalb ihrer Heimat kaum bekannt, jetzt sind sie aber auf Welttournee und auch die beiden Konzerte in Berlin sind ausverkauft. (mon)