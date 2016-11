Der seit dem heutigen Donnerstag bei Aldi erhältliche Fernseher Medion X18068 bietet für 500 Euro eine hohe Auflösung, ein brauchbares Bild und eine gute Ausstattung – einige Schwächen gibt es aber. Kommende Woche soll er bei Aldi Süd verkauft werden.

Der seit dem heutigen Donnerstag bei Aldi Nord erhältliche 4K-Fernseher Medion X18068 zeigt auf 1,40 Meter Bilddiagonale 2840 × 2160 Bildpunkte – und das zu einem Preis von nur 500 Euro. In einem ersten Test in den c't-Laboren konnte das Modell mit guter Ausstattung und einem ordentlichen Eindruck beim Fernsehbild punkten.

Für Kinofilme in hoher Auflösung und Streaming-Angebote von Netflix und co. wünschen sich Cineasten allerdings mehr Einstellmöglichkeiten, auch war die Farbwiedergabe im Test nicht ideal. Die Tonqualität der integrierten Lautsprecher ist okay, für Kino-Atmosphäre oder zum Abspielen von Musik braucht man aber ein zusätzliches Audio-System. Unterm Strich: Der Medion X18068 ist ein ordentlicher 4K-Fernseher mit einigen Schwächen, für 500 Euro aber durchaus eine Empfehlung wert.

Den vollständigen Test lesen Sie online bei c't: