Sicherheitsforscher haben mindestens acht Gruppen ausgemacht, die sich auf Ransomware-Attacken auf Unternehmen spezialisiert haben. Je nach Anzahl der infizierten PCs und Server steigt das Lösegeld. Summen von bis zu 500.000 US-Dollar sind im Spiel.

Anton Ivanov von Kaspersky berichtet von acht Gruppen wie der Mamba-Gruppe oder PetrWrap, die Krypto-Trojaner gezielt auf Unternehmen loslassen, nachdem sie sich teilweise monatelang im Netzwerk umgesehen und Datenbestände abgesaugt haben. Dabei bedienen sich Mamba, PetrWrap und Co. erschiedener Trojaner und Einstiegswege, um die Schädlinge ins Unternehmensnetz zu bekommen: Mamba beispielsweise verwendet die Open-Source-Software Diskcryptor und passt sie mit einem eigens für diesen Zweck programmierten Wrapper an die jeweilige Anforderung an.

Der Einstieg passiert über verwundbare, aus dem Internet zugängliche Server des Unternehmens; wie die Angreifer die Server ausmachen, wollte Ivanov nicht sagen. Klar ist aber, dass die Kriminellen per Exploit die Open-Source-Software Pupy auf dem Server installierten. Pupy ist ein Remote Access Tool (RAT), mit dem weitere Software wie PSExec nachgeladen und so weitere Maschinen im Netzwerk übernommen werden können. Per PSExec wird letztendlich die Krypto-Malware auf die übrigen Rechner im Netzwerk geschickt. Verschlüsselt wird dann in der Regel nachts. So soll verhindert werden, dass beispielweise durch das Verschlüsseln eines Datenbankservers noch während des Vorgangs jemand auf das Problem aufmerksam wird. Denn die Malware beendet zuerst den Datenbank-Prozess, um ungestört auf die Datei zugreifen zu können.

Erpressung oder Ablenkung?

Eine andere von Ivanov beobachtete Gruppe wurde PetrWrap getauft, weil sie sich der bereits existierenden Ransomware Petya bedient und sie per Wrapper anpasst. So werden auf diesem Weg beispielsweise die Krypto-Algorithmen ausgetauscht und die Verbindung zum eigentlich notwendigen Cloud-Backend aus der Datei genommen.

In einzelnen Fällen diene das Aktivieren der Ransomware lediglich der Ablenkung vom zuvor erfolgten Datendiebstahl, so Anton Ivanov im Gespräch. IT-Experten im Unternehmen des Opfers sind zu sehr mit den verschlüsselten Servern und PCs beschäftigt, als dass sie sich auf die Suche nach einem Datenleck und dessen Folgen machen könnten.

Im Fall einer einzelnen Gruppe konnten die Sicherheitsforscher im Laufe von drei Monaten Zahlungen von Opfer in Höhe von 500 Bitcoins nachvollziehen, also gut 530.000 Euro. Wie viele Opfer welche Beträge gezahlt haben, ist unklar. Fest steht, dass Preise von 1 Bitcoin pro verschlüsseltem PC oder Server aufgerufen werden. Kann ein Unternehmen so viel Geld nicht auftreiben, lassen sich die Kriminellen auch auf niedrigere Beträge ein.

Nicht alle Gruppen müssen per Exploit in die Netzwerke eindringen. Laut Ivanov kaufte eine andere Kriminellen-Gang Remote-Desktop-Zugänge zu Windows-Rechnern in Unternehmensnetzwerken, um die Netze dann von dem Rechner aus auszukundschaften. In einzelnen Fällen nutzten die Kriminellen ihre Zugänge auch, um von existierenden E-Mail-Konten des attackiertenUnternehmens E-Mails an deren Kontakte zu schicken – mit der Ransomware im Anhang.

In welchen Ländern die Gangs zuschlagen, wollte der Kaspersky-Forscher nicht im Detail sagen. So wurde nur klar, dass in Brasilien, den USA und in nicht näher genannten europäischen Ländern solche gezielten Attacken stattfanden. (ovw)