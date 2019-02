5G: Früherer BND-Chef warnt vor Netzausbau mit Huawei-Technik

Der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Schindler, sieht Gefahren bei einer Beteiligung des chinesischen Unternehmens Huawei am Ausbau des schnellen Mobilfunknetzes. "Es gibt Risiken, die mit 5G und einer möglichen Beteiligung von Huawei daran verbunden sind", sagte Schindler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch. Wer die neue Technik bereitstelle, der sei auch "in der Lage, Kommunikationsinhalte abzugreifen".

Das zweite Risiko sei die Betriebssicherheit. "Die Technologie von Huawei ist anderthalb bis zwei Jahre weiter als unsere", erläuterte Schindler. "Wir sind also gar nicht in der Lage, zu beurteilen, was da eingebaut wird. Es sind daher Szenarien denkbar, dass im Krisenfall unser Netz abgeschaltet wird, worauf wir nicht vorbereitet sind."

Huawei gehört zu den größten Anbietern der 5G-Mobilfunktechnik, die deutlich schnellere Datenübertragungsraten bringen soll. In den USA und auch in Deutschland sind die Chinesen aber zuletzt wegen Sicherheitsbedenken beim Einsatz von Huawei-Technik in Datennetzen unter Druck geraten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte vergangene Woche von China Sicherheiten für den Einsatz von Huawei-Technik beim Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland verlangt.

Strategische Abhängigkeit

Ex-BND-Chef Schindler warnte außerdem, dass derjenige, der jetzt 5G bereitstelle, nahezu zwangsläufig auch die nächsten Mobilfunk-Generationen bereitstellen werde. "Wir würden also in eine strategische Abhängigkeit von China hineinrutschen. Das alles sollte man berücksichtigen, wenn man diese Entscheidung trifft."

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die Bundesregierung beim Ausbau des schnellen Mobilfunknetzes mit Blick auf auch Huawei dieallgemeinen Sicherheitsanforderungen verstärken will. Dazu soll offenbar auch das Telekommunikationsgesetz (TKG) geändert werden, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag ankündigte.

(olb)