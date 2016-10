(Bild: heise online)

Im Gebäude der Heise Medien Gruppe in Hannover bietet sich im November für Bewerber wieder die Gelegenheit, potenzielle Arbeitgeber aus der ITK-Branche zu treffen.

Am 10. November laden heise jobs und Jobware erneut zum IT-Jobtag ein. Aus­steller aus dem ITK-Segment präsentieren in der Heise Medien Gruppe in Hannover von 14 bis 19 Uhr aktuelle Stellenangebote, Aus- und Weiterbildungsplätze sowie Studiengänge.

Im direkten Gespräch können sich Bewerber und Arbeitgeber kennenlernen und austauschen. Außerdem bekommen die Teilnehmer einen exklusiven Einblick in die c't-Testlabore.

Teilnehmer müssen sich lediglich vorher unter heise.de/jobtag registrieren. (anw)