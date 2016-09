Bei einem Show-Wettkampf am heutigen Samstag Nachmittag tritt ein WM-Teilnehmer gegen Zuschauer mit Taschenrechnern an.

In westfälischen Bielefeld hat am Samstagmorgen die 7. Kopfrechen-Weltmeisterschaft begonnen. Insgesamt 35 Teilnehmer aus diversen Ländern sind zugelassen, um die Titelträger in diversen Wettbewerben zu ermitteln.

Der Teilnehmer mit der höchsten Gesamtpunktzahl in allen Disziplinen zusammen erhält den Titel "World Cup Champion - Combination". Aber auch für Vielseitigkeit oder Kalenderberechnungen werden Titel vergeben. Wer sich Weltmeister nennen will, musste zunächst eine Qualifikation bestehen. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Im Wettkampf geht es darum, möglichst viele Punkte in allen Disziplinen zu sammeln. Zum Beispiel beim Ziehen der Quadratwurzel aus einer sechsstelligen Zahl, beim Addieren von zehnstelligen Zahlen oder beim Berechnen des Wochentags für ein zufällig ausgewähltes Datum der Jahre 1600 bis 2100. Die Regeln sind auf der Webseite der Recordholders veröffentlicht.

Das größte Landes-Team in Bielefeld stellt mit sechs Startern Deutschland. In Qualifikationsturnieren hatten sich 57 Kandidaten aus 24 Ländern beworben. Der jüngste Teilnehmer in Bielefeld ist ein 16-jähriger Schüler aus Indien. Eine Übersicht der zugelassenen Teilnehmer ist auf der Webseite Recordholders erschienen.

Bei einem für 16:00 Uhr angesetzten 60-minütigen Show-Wettkampf am heutigen Samstag will unter anderem ein WM-Teilnehmer schneller rechnen als Zuschauer mit Taschenrechnern. Die Weltmeister stehen am Sonntagnachmittag fest. Die Veranstaltung läuft noch bis Sonntag im Jugendgästehaus und Bildungszentrum Bielefeld. (mit Material der dpa) / (dz)