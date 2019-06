8. Bremer IT-Sicherheitstag: Securing Industrial IoT

Bereits zum 8. Mal treffen sich in Bremen Sicherheitsexperten aus Forschung und Praxis, um in diesem Jahr gemeinsam zu diskutieren, wie sich sowohl Unternehmen aus dem industriellen Umfeld als auch KRITIS-Betreiber beim Einsatz von Industrial IoT aktiv schützen und wehren können.

Der zunehmende Einsatz und die wachsende Vernetzung von Industrial IoT (IIoT)-Geräten – unter dem Stichwort Industrie 4.0 – dient der Produktivitätssteigerung im industriellen Umfeld. Dieser Schritt führt unweigerlich zu einer Vergrößerung der Angriffsfläche und stellt die IT-Sicherheit damit vor neue Herausforderungen.

Angriffe auf Prozesssteuerungen

Wie wichtig ein sicheres Design bei der Entwicklung von vernetzten IIoT-Geräten ist, zeigen aktuelle Angriffe auf Unternehmen. Der BSI-Lagebericht zur IT-Sicherheit 2018 beleuchtet mehrere Angriffe auf Prozesssteuerungsanlagen (ICS = Industrial Control System), die speziell für ICS entwickelt wurden. Im Jahr 2017 wird der Schadensumfang durch Ransomware-Vorfälle für Unternehmen weltweit auf mehr als 8 Milliarden Dollar geschätzt.

Auf dem 8. Bremer IT-Sicherheitstag, einer Mischung aus Konferenz, Fachausstellung und Plattform zum Erfahrungsaustausch und zum Netzwerken, stehen am 29. August 2019 deshalb Nutzung und Vernetzung von IIot-Geräten im Mittelpunkt.

Rechtemanagement für (I)IoT mit TPM 2.0

Anforderungen an die IT-Sicherheit in der DSGVO

Vorstellung der wissenschaftlichen Studie "ALARMSTUFE ROT" – Achtung! Viele IT-Sec Teams kurz vor dem Burnout

Wirtschaftsspionage: Betroffenheit, Sicherheit, Machbarkeit

