12 Bilder pro Sekunde, 42-Megapixel-Vollformat, kompakt wie eine APS-C-Kamera: Sony hat zur Photokina sein neues Spitzenmodell A99 II angekündigt.

Die A9 – ein weiteres spiegelloses E-Mount-Spitzenmodell – hat Sony nicht zur Photokina angekündigt. Auf der Leitmesse der Fotoindustrie stellte der Hersteller vielmehr ein neues Topmodell mit A-Mount vor. Die A99 II kann die Verwandtschaft zur spiegellosen A7-Serie jedoch nicht leugnen.



Die A99 II ist das neue Spitzenmodell mit A-Mount bei Sony. Die Vollformatkamera bietet eine Auflösung von 42 Megapixeln und eine Serienbildrate von 12 Bildern pro Sekunde mit Nachführautofokus.

Bild: Sony

So arbeitet sie mit einem 42-Megapixel-Vollformatsensor wie ihn auch die spiegellose Schwester A7R II beherbergt. Seine Empfindlichkeit soll bis ISO 102.400 reichen. Und auch die 5-Achsen-Stabilisierung, die Sony schon in seinen Spiegellosen einsetzt, darf in der A99 II ran. In Sachen Geschwindigkeit können die spiegellosen Vollformatkameras allerdings nicht mit dem neuen A-Mount-Spitzenmodell mithalten.

Serienbildrate von 12 Bildern pro Sekunde

Das kommt auf eine Serienbildrate von 12 Bildern pro Sekunde, verkündet Sony – mit kontinuierlichem Autofokus. Damit zieht es mit Spiegelreflex-Profikameras wie der Nikon D5 gleich. Canons EOS-1D X Mark II kann das mit 14 Bildern pro Sekunde mit Nachführautofokus allerdings noch toppen. Die A99 II arbeitet mit einem Hybrid-Autofokus-System inklusive 79 Phasen-AF-Sensoren (15 Kreuzsensoren). Es soll auch bei ungünstigen Lichtbedingungen – Sony spricht von einer Empfindlichkeit bis -4 EV –– noch präzise arbeiten.



Die A99 II arbeitet mit einem OLED-Sucher. Ihr Display ist klappbar.

Desweiteren stellt Sony während der Pressekonferenz zur Photokina die Videofähigkeiten der A99 II heraus. Sie filmt in 4K-Video mit bis zu 100 Mbit/s. Außerdem kommt sie ohne Pixel-Binning aus.

Kompaktes Gehäuse

Anders als seine Spiegelreflex-Konkurrenten arbeitet das Sony-Spitzenmodell mit einem elektronischen Sucher. Die Auflösung des OLED gibt Sony mit 2,36 Millionen Pixeln an (XGA). Den rückseitigen Monitor können Fotografen nach oben und nach unten klappen.

Das Design seines neuen A-Mount-Topmodells will Sony ebenfalls überarbeitet haben. Das wetterfeste Magnesiumgehäuse soll in etwa so groß sein wie das der APS-C-Schwester A77 II. Tatsächlich ist sie etwas kleiner, mit 850 Gramm allerdings nicht leichter als die Vorgängerin. Auch das Menü soll nun benutzerfreundlicher sein.

Ab Oktober soll die neue A99 II in den Läden stehen und dann knapp 3600 Euro kosten. (ssi)