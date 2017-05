Wer sich beim Basteln mit Arduino und Co. immer wieder passende Schaltpläne oder Pinbelegungen aus dem Netz suchen muss, für den ist das Buch "ABC: Basic Connections" ein idealer Helfer.

Wie schließe ich Schieberegister oder LED-Treiber am besten an meinen Mikrocontroller an? Das Buch „ABC: Basic Connections“ informiert mittels Schaltzeichnungen und Pinbelegungen, wo welche Drähte hingehören oder der Lötzinn am besten platziert wird.

Das große Nachschlagewerk wurde von Alberto Piganti aka PighiXXX zusammengefasst, der die enthaltenen Diagramme in den vergangenen Jahren erstellt hat. In leicht überarbeiteter Form werden die wichtigsten Zeichnungen und Schaltpläne sowie einige unveröffentlichte Blätter nun als Ringbuch veröffentlicht. Berücksichtigt werden Bauteile, die mit dem Arduino, ESP8266 oder einem ARM mbed-kompatiblen Board kombiniert werden können.

„Es hat mich bei der Arbeit mit dem Arduino gestört, dass es so schwer war, optisch ansprechende und einfach zu benutzende Schaltpläne, Referenztabellen und Pinbelegungen zu finden. Deshalb habe ich 2013 damit angefangen, meine eigenen zu gestalten“, so Piganti. Diese Inhalte stellt er auf seiner Website zur Verfügung.



Blick ins Buch

Bild: Alberto Piganti

Zusatzinformationen online verfügbar

Bei Bedarf lassen sich einzelne Seiten herausnehmen sowie ersetzen, zum Beispiel bei Hardwareupdates. Auch mögliche „Erweiterungspacks“ lassen sich damit problemlos einsetzen. Ergänzt wird das Kompendium durch zusätzliche Onlineinhalte wie Beispielcode, Theorieinformationen sowie weiterführende Details zu jedem Schaltplan.

Das Buch ist ab sofort für 21 Euro als Early-Bird-Preis über Kickstarter bestellbar, danach kostet es 25 Euro. Das angepeilte Lieferdatum ist August 2017. Dafür sollen bis zum 20. Juni 50.000 Euro zusammenkommen. Bereits das Vorgängerbuch von 2013, das sich ausschließlich mit Arduino beschäftigte, wurde über ein Crowdfunding finanziert. Die Kampagne war innerhalb von 10 Tagen erfolgreich und mit 53.651 US-Dollar statt der angepeilten 30.000 deutlich übererfüllt. (kgr)