AKW Tihange (Bild: dpa)

Bisher standen hauptsächlich die belgischen Atomreaktoren Tihange 2 und Doel 3 im Blickpunkt vor allem deutscher Grenzanrainer. Nun könnte auch Tihange 1 dorthin rücken.

Das Atomkraftwerk im belgischen Tihange soll laut einem Medienbericht ein größeres Sicherheitsrisiko darstellen als bisher bekannt. Die belgische Atomaufsicht FANC habe festgestellt, dass es im Reaktor Tihange 1 in den Jahren 2013 bis 2015 acht Zwischenfälle gegeben habe, die unter bestimmten Voraussetzungen zu schweren Schäden am Reaktorkern bis hin zur Kernschmelze hätten führen können. Ein entsprechendes Schreiben liegt den Redaktionen des WDR-Hörfunks und des ARD-Magazins Monitor nach eigenen Angaben vor. Das seien mehr als die Hälfte aller "Precursor" genannten Fälle in ganz Belgien.

Bisher galten insbesondere die Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 als besonders riskant. Gegen diese waren wegen tausender Haarrisse in den Reaktordruckbehältern in den vergangenen Jahren Zweifel an der Sicherheit laut geworden. Die Region Aachen hat bereits mit der Verteilung von Jod-Tabletten für den Atom-Ernstfall vorzusorgen versucht.

Atomexperten warnen

WDR und Monitor zitieren den ehemaligen Chef der deutschen Atomaufsicht im Bundesumweltministerium, Dieter Majer, der in den Vorfällen ein Anzeichen sieht, dass Tihange 1 sicherheitstechnische Schwachstellen hat. "Da müssen eigentlich bei allen Verantwortlichen die Alarmglocken angehen, sowohl bei den Betreibern in Belgien als und auch beim deutschen Bundesumweltministerium." Manfred Mertins, Gutachter und früherer Mitarbeiter der Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS), hält Tihange 1 für ähnlich riskant wie Tihange 2 und Doel 3

Für die FANC seien "Precursor"-Analysen nicht geeignet, Rückschlüsse auf den Sicherheitszustand einzelner Reaktoren zu ziehen, heißt es weiter in dem Bericht. Die Behörde habe den Sendern gegenüber erklärt, Betreiber und die FANC gewährleisteten die Sicherheit des Reaktors Tihange 1. Monitor will am heutigen Donnerstag in seiner Sendung um 21.45 Uhr dazu einen Beitrag bringen. (anw)