AMD: 16-Kerner Ryzen 9 3950X und Ryzen Threadripper 3000 kommen im November

AMD wird diesen September keine neuen Desktop-Prozessoren vorstellen. Eigentlich sollte der Ryzen 9 3950X mit 16 Rechenkernen diesen Monat erscheinen. In einer Stellungnahme verkündete AMD jedoch eine Verschiebung auf den November 2019.

Erstmals konkretisiert AMD jetzt auch den Vorstellungszeitraum für die neue High-End-Generation Ryzen Threadripper 3000, die ebenfalls im November 2019 an den Start gehen soll – zunächst mit 24 Rechenkernen für den Sockel TR4.

AMD-Stellungnahme

AMD will mit der Verschiebung laut eigenen Aussagen der Nachfrage gerecht werden: "Unser Ziel ist es, die starke Nachfrage nach unseren AMD-Ryzen-Prozessoren der dritten Generation auf dem Markt zu adressieren. Aus diesem Grund planen wir, sowohl den AMD Ryzen 9 3950X als auch die dritte Generation der AMD-Ryzen-Threadripper-Linie im November dieses Jahres in Serie zu bringen. Wir sind zuversichtlich, dass sich das Warten lohnen wird, wenn Enthusiasten den weltweit ersten 16-Core-Mainstream-Desktop-Prozessor und unsere nächste Generation von High-End-Desktop-Prozessoren in den Händen halten."















Aktuelle Lieferschwierigkeiten

Schon im Falle des Ryzen 9 3900X mit 12 Rechenkernen hat AMD seit der Vorstellung am 7. Juli 2019 Lieferprobleme. Im Handel ist der Ryzen 9 3900X (ab 529 €) nur vereinzelt zu hohen Preisen oberhalb von AMDs Preisempfehlung verfügbar. Anders als die Ryzen-7- und Ryzen-5-CPUs nutzt der Ryzen 9 3900X zwei statt ein CPU-Chiplet – insgesamt vier von 16 Rechenkernen sind deaktiviert; den Vollausbau wird es mit dem Ryzen 9 3950X geben. Noch mehr Chiplets und damit Rechenkerne werden die Ryzen-Threadripper-3000-Prozessoren haben.

Die CPU-Chiplets fertigt TSMC im 7-nm-Prozess für AMD. Auf einer Presseveranstaltung vergangene Woche bekräftigte AMD-Manager Scott Aylor, dass die Fertigung bei TSMC kein Flaschenhals für die eigenen Prozessoren sein soll. (mma)