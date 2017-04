Im Netz tauchen erste Bilder der Radeon RX 570 und RX 580 im Referenzdesign auf. Ab Mitte April sollen die Karten erhältlich sein.

Im Netz mehren sich die Hinweise auf das Spitzenmodell der kommenden AMD-Grafikkartenserie Radeon RX 500 von AMD. Die Website Videocardz.com zeigt Bilder, die Referenzmodelle der Radeon RX 570 und RX 580 abbilden sollen. Die abgelichtete Radeon RX 580 soll am 3. März produziert worden sein und hat einen achtpoligen PCIe-Stromanschluss. Angetrieben wird das Sample von einem Polaris-Grafikchip; technisch soll es einer RX 480 ähneln. Letztere hat AMD jedoch mit nur einem sechspoligen PCIe-Stromstecker ausgeliefert – zumindest das Referenzexemplar. Das war damals problematisch, da die Karte unter Last mehr als die maximal erlaubten 150 Watt schluckte. Mit einem achtpoligen Stromstecker sind bis zu 225 Watt möglich.



Grafikkarten der Serie Radeon RX 500 werden von Polaris-Grafikchips angetrieben.

Laut dem Bericht soll die Radeon RX 580 einen Grafikchip mit 2304 Shader-Rechenkernen und 144 Textureinheiten enthalten. Im Vergleich zur RX 480 soll die GPU mit über 1300 MHz statt 1266 MHz takten und folglich eine etwas höhere Rechenleistung bieten. Beim Speicher setzt AMD dem Bericht zufolge weiterhin auf 8 GByte GDDR5-SDRAM mit einer Transferrate von 256 GByte/s. Die RX 570 soll dagegen 2048 Shader-Rechenkerne und 128 Textureinheiten aufweisen und mit 1244 MHz rechnen; der Speicher soll 4 GByte an Grafikdaten fassen (224 GByte/s).

Derweil hat die Firma Powercolor Teaser-Bilder einer kommenden Grafikkarte seiner Red-Devil-Serie veröffentlicht. Hierbei erscheint es wahrscheinlich, dass sie die RX-580-Nachfolgerkarte zur bisherigen Red Devil Radeon RX 480 zeigen.

Radeon RX 570 und 580 kommen Mitte April

AMD will die kommende Grafikkarten-Generation Radeon RX 500 Mitte April vorstellen. Die RX-500-Karten nutzen dabei offenbar größtenteils Grafikchips der bekannten Polaris-Serie. Erwartet werden zunächst die Grafikkarten Radeon RX 580 und RX 570, etwas später sollen dann die schwächeren Ausführungen Radeon RX 560 und RX 550 erscheinen.

Bis Ende Juli will AMD die nächste High-End-Grafikkartengeneration Radeon RX Vega vorstellen. Die Architektur der Vega-Grafikchips hat AMD an wichtigen Stellen verbessert, außerdem enthalten die GPUs mehr Funktionseinheiten. Dadurch sollen sie aktuelle Spiele in der 4K-Auflösung mit 3840×2160 Bildpunkten flüssig darstellen.