(Bild: AMD)

Mit Grafikkarten der Serie Radeon RX Vega kam es bei einigen Nutzern zu plötzlichen Abstürzen während des Betriebs. Die Ursache dieser Abstürze soll der 17.11.3-Hotfixtreiber nun beseitigen.

AMD hat eine überarbeitete Version seines aktuellen Radeon-Grafiktreibers veröffentlicht. Sie läuft unter der Bezeichnung "Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.3 Radeon RX Vega Hotfix" und soll sporadisch auftretende Abstürze beheben, die mit Grafikkarten der Serien Radeon RX Vega 56 und Radeon RX Vega 64 auftreten. Der Treiber steht für die 64-bittigen Versionen von Windows 7 und Windows 10 zum Download bereit und ist je nach Betriebssystem 440 MByte beziehungsweise 318 MByte groß.

AMD listet allerdings noch einige bekannte Probleme auf. So soll es bei nicht näher genannten "Desktop Productivity Apps" zu Verzögerungen beim Verschieben von Fenstern kommen. Das Spiel Rise of the Tomb Raider kann während des Spielens sporadisch hängen bleiben. Bei Tom Clancy's Rainbow Six Siege kann das Bild beim Aufsprengen von Wänden einfrieren; beim Multiplayer-Actionspiel Overwatch kann dies beim Verwenden der Radeon-ReLive-Aufzeichnungstool passieren. Beim Vergrößern des Radeon-Settings-Fenstern kann es zu Bildfehlern kommen. Instabile WattMan-Übertaktungsprofile werden möglicherweise auch nach einem System-Absturz nicht zurückgesetzt. (mfi)