Der AMD-Grafiktreiber Crimson ReLive Edition 17.7.1 unterstützt neben zahlreichen Gamer-Grafikkarten der Radeon-R- und RX-Serie nun erstmals Mining-Grafikkarten der Serien Radeon RX 460 und 470.

Der 17.7.1 behebt außerdem einige Fehler: So soll Tekken 7 auf Grafikkarten der Serie Radeon RX 380 nicht mehr abstürzen. Die Spiele Final Fantasy XIV und Little Nightmares sollen auf Grafikkarten der RX-300-Serie nun ebenfalls dauerhaft stabil laufen. Außerdem wurde ein Problem behoben, welches Adobe Lightroom CC 2015.10 zum Abstürzen brachte.

Doch nicht alle Probleme sind gelöst: So kann es im Spiel Tom Clancy's Rainbow Six Siege bei aktivierter Multisampling-Kantenglättung weiterhin zu Grafikfehlern kommen. Überdies treten im FreeSync-Betrieb noch diverse Unstimmigkeiten auf: So berichtet AMD etwa von niedriger Performance oder Bildstörungen bei den Spielen Counter-Strike Global Offensive und World of Warcraft. AMD rät Nutzern, die Spiele dann neu zu starten oder über Alt-Tab zunächst auf den Windows-Desktop zu wechseln und dann zurück zum Spiel.

AMD bietet das je nach Betriebssystem zwischen 280 und 460 MByte große Treiberpaket für Windows 7, 8 und 10 an. (mfi)