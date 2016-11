(Bild: AMD)

Statt auf echte 10 Bit pro Farbkanal nutzt AMD nur 8 Bit mit Dithering, wenn HDR-fähige Spiele über HDMI 2.0 ausgegeben werden.

Auf c't-Nachfrage erklärte ein Manager des GPU-Herstellers AMD, dass die aktuellen Radeon-Grafikkarten der Serie RX 400 (Polaris-GPUs) in PC-Spielen HDR-Bilder nur mit einer Farbtiefe von 8 Bit statt 10 Bit pro Farbkanal erzeugen, wenn sie über HDMI 2.0 an einem HDR-kompatiblen 4K-Fernseher ausgegeben werden. AMD setzt ein spezielles Dithering-Verfahren im Bezug auf die Gamma-Kurve ein (Perceptual Curve), um die Farbverläufe dennoch möglichst abstufungsfrei darzustellen. HDR-Fernseher erkennen trotzdem ein HDR-Signal und schalten in den entsprechenden Modus.



Shadow Warrior zeigt im HDR-Modus noch sattere Farben und besser ausgeleuchtete 3D-Szenen.

Bild: c't/mfi HDMI 2.0a bietet im Unterschied zu DisplayPort 1.4 nicht genügend Bandbreite, um 4K-HDR-Bilder mit 10 Bit, 60 Hz und voller YCrBr-4:4:4-Farbabtastung auszugeben. Zwar könnte AMD die HDR-Farbtiefe durchaus auf 10 Bit setzen, müsste dann aber die Abtastung auf 4:2:2 oder 4:2:0 reduzieren (Farbunterabtastung/Chroma Subsampling). Das kann an filigranen Details oder Schriftkanten Farbschlieren verursachen – was Spieler etwa bei der Lebensanzeige im Head-Up-Display stören könnte. Noch vor ein paar Monaten erklärte AMD gegenüber Journalisten, dass man mit Polaris-Grafikkarten via HDMI 2.0 10-Bit-HDR-Displays mit Farbunterabtastung 4:2:2 ansteuere. Möglicherweise gilt das zumindest weiterhin beim Abspielen von UHD-HDR-Filmen.



Bisher ging man davon aus, dass AMD immer 10-bittiges HDR verwendet und dafür via HDMI auf 4:2:2-Unterabtastung setzt. So präsentierte es AMD im Juni 2016 gegenüber Journalisten.

Bild: AMD/c't

Im Test mit dem HDR-fähigen Spiel Shadow Warrior 2 zeigte AMDs Radeon RX 480 (GPU: Polaris) zumeist ein ähnlich gutes HDR-Bild wie Nvidias GeForce GTX 1080. Nvidia äußerte sich auf die c't-Anfrage bisher nicht, ob GeForce-Grafikkarten via HDMI 2.0a ebenfalls auf 8 statt 10 Bit setzen, um Hochkontrastbilder in Spielen zu erzeugen. Allerdings stellten wir fest, dass das Zuschalten von HDR auf Nvidia-Grafikkarten etwas Performance kostete, während die Bildrate auf der Radeon RX 480 konstant blieb.



Sind GPU und Display kompatibel, lässt sich HDR im Optionsmenü von Shadow Warrior 2 aktivieren.

Bild: c't/mfi Da in Sonys neuer Playstation 4 Pro ebenfalls eine Polaris-GPU von AMD steckt, steht nun die Frage im Raum, ob die Konsole bei Spielen ebenfalls nur auf 8 statt 10 Bit HDR-Farbtiefe oder stattdessen auf eine Unterabtastung setzt oder die technische HDR-Umsetzung gar vom jeweiligen Spiel abhängt.

Ausreichend Bandbreite für richtiges HDR für PC-Gamer bietet erst DisplayPort 1.4 – das unterstützen die aktuellen Grafikkarten von AMD und Nvidia (Radeon RX 400, GeForce GTX 1000). Geeignete 4K-HDR-Computermonitore dürften allerdings frühestens im kommenden Jahr erscheinen. (mfi)