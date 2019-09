AMD Ryzen 5 3500X: Sechskerner ohne SMT in den Startlöchern

AMDs Ryzen 5 3500X ist in freier Wildbahn aufgetaucht. Er soll wie der Ryzen 5 3600 mit sechs Rechenkernen erscheinen, aber kein Simultaneous Multithreading (SMT) beherrschen – das heißt, er kann nur sechs statt 12 Threads gleichzeitig abarbeiten. Mit 3,6 GHz Basisfrequenz und einem maximalen Boost von 4,1 GHz würde der Ryzen 5 3500X nur minimal langsamer takten als der Ryzen 5 3600 (3,6/4,2 GHz). Der Level-3-Cache soll 32 MByte groß bleiben.

Name Basis-/Boost-Takt Kerne/Threads L3-Cache TDP UVP Ryzen 9 3950X 3,5/4,7 GHz 16/32 64 MByte 105 W 749 US-$ Ryzen 9 3900X 3,8/4,6 GHz 12/24 64 MByte 105 W 499 US-$ Ryzen 7 3800X 3,9/4,5 GHz 8/16 32 MByte 95 W 399 US-$ Ryzen 7 3700X 3,6/4,4 GHz 8/16 32 MByte 65 W 329 US-$ Ryzen 5 3600X 3,8/4,4 GHz 6/12 32 MByte 95 W 249 US-$ Ryzen 5 3600 3,6/4,2 GHz 6/12 32 MByte 65 W 199 US-$ Ryzen 5 3500X 3,6/4,1 GHz 6/6 32 MByte vmtl 65 W unbekannt Ryzen 5 3400G 3,7/4,2 GHz 4/8 4 MByte 65 W 149 US-$ Ryzen 3 3200G 3,6/4,0 GHz 4/4 4 MByte 65 W 99 US-$

Auch für den Einzelhandel

Aus Asien stammen bereits die ersten Bilder des Ryzen 5 3500X, die den Prozessor in einer Retail-Verpackung zeigen. Den Vorgänger in Form des Ryzen 5 2500X bietet AMD ausschließlich für OEM-Hersteller an – im Einzelhandel gibt es ihn deswegen nur als Tray-Version zu hohen Preisen (ab 196,29 €). Beim Ryzen 5 2500X entschied sich AMD für vier Kerne mit SMT (acht Threads). Einen Ryzen-Sechskerner ohne SMT gab es bisher nicht.

Auf der chinesischen Handelsplattform JD lässt sich der Ryzen 5 3500X bereits bestellen. Die 1100 chinesischen Yuan entsprechen umgerechnet rund 140 Euro. Wie beim Ryzen 5 3600 soll dem Ryzen 5 3500X wohl ein kleiner Wraith-Stealth-Kühler beiliegen. Der Ryzen 5 3600 (ab 187,90 €) als aktueller Sechskerner mit SMT kostet rund 50 Euro mehr.

Aktuelle Alternativen von AMD

Im Preisbereich von 120 bis 150 bietet AMD bisher den Ryzen 5 2600X (ab 138,90 €) und Ryzen 5 2600 (ab 119,90 €) an – allerdings mit inzwischen veralteter Zen+-Technik statt Zen 2. Noch günstiger ist der Ryzen 5 1600 (ab 103,49 €), der mit 3,2 bis 3,6 GHz jedoch vergleichsweise niedrig taktet.

Am oberen Ende von AMDs Produktportfolio steht demnächst die Vorstellung des Ryzen 9 3950X mit 16 und 32 Threads an, der genauso wie die Ryzen-Threadripper-3000-CPUs im November erscheinen wird. (mma)