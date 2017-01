Auf der CES zeigt AMD Mainboards mit der Fassung AM4 für kommende Ryzen-Prozessoren und kündigt 16 Boards von fünf Firmen an.

Auf der CES gibt AMD nun offiziell den Startschuss für die Ryzen-Chipsätze X370 und X300. Sie gehören wie die bereits angekündigten Versionen A320 und B350 zur Chipsatz-Serie namens Promontory und besitzen jeweils eine Prozessorfassung AM4. Die Hersteller ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte und MSI haben bereits solche Mainboards entwickelt, 16 davon kündigt AMD konkret an.

Die AMD-Mitteilung verwirrt ein wenig, denn zunächst nennt sie nur "zwei kommende Chipsätze für AMD-Ryzen-Prozessoren: X370 und X300". Anschließend werden aber auch Boards mit A320 und B350 erwähnt.

Ryzen-Prozessoren laufen vermutlich auch auf A320- und B350-Mainboards, dann liegen bloß deren Display-Anschlüsse brach: Letztere funktionieren nur im Verbund mit den aktuellen Bristol-Ridge-Prozessoren, die eine integrierte GPU besitzen, aber noch veraltete CPU-Kerne mit Bulldozer-Mikroarchitektur. Erst in der zweiten Jahreshälfte werden "Raven Ridge"-APUs mit Zen-Cores und GPUs erwartet. In den Ryzen-Prozessoren stecken wiederum nur CPU-Kerne, also keine GPUs.

DDR4, PCIe 3.0, USB 3.1

Die Ryzen-Prozessoren enthalten einen PCI Express Root Complex für PCIe 3.0. Die Promontory-Chipsätze enthalten einen xHCI-1.1-Controller für USB 3.1 Gen 2 SuperSpeedPlus, binden aber nur PCIe-2.0-Lanes an. M.2-Slots für schnelle NVMe-SSDs sollten deshalb besser mit vier PCIe-3.0-Lanes direkt am Prozessor angebunden sein.

Der Chipsatz X300 eignet sich laut AMD besonders für Mini-ITX-Mainboards, also für kompakte Rechner.

Leider nennt AMD noch immer keine Liefertermine für AM4-Hardware. Offiziell sind ja noch nicht einmal die Bristol-Ridge-Prozessoren wie A12-9800 und A10-9700 im Einzelhandel erhältlich, sondern nur in Komplettrechnern wie dem HP Pavilion 510-p150ng. Einzelne Händler verkaufen aber schon AM4-Boards wie das Asus A320M-C, bei dem allerdings USB 3.1 SuperSpeedPlus nicht funktioniert.

Folgende Mainboards nennt AMD konkret:

ASRock X370 Taichi

ASRock X370 Gaming K4

ASRock AB350 Gaming K4

ASRock A320M Pro4

Asus B350M-C

Biostar X370GT7

Biostar X350GT5

Biostar X350GT3

Gigabyte GA-AX370-Gaming K5

Gigabyte GA-AX370-Gaming 5

Gigabyte AB350-Gaming 3

Gigabyte A320M-HD3

MSI A320M Pro-VD

MSI X370 Xpower Gaming Titanium

MSI B350 Tomahawk

MSI B350M Mortar

(ciw)