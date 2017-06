Große PC-Hersteller beliefert AMD künftig mit Business-Varianten der Ryzen-Prozessoren, die zusätzliche Sicherheitsfunktionen bieten. Zudem präsentiert der CPU-Hersteller die ersten Ryzen-3-Chips.

Der Chiphersteller bietet die Ryzen-Prozessoren nun auch in sechs Pro-Varianten speziell für Business-Rechner großer PC-Hersteller an. Die Taktfrequenzen und Cache-Größen entsprechen weitgehend denen der Consumer-Varianten von Ryzen 5 und 7. Neu hinzugekommen sind zwei Ryzen-3-Modelle mit vier Kernen ohne Simultaneous Multithreading (SMT). Mit Ausnahme des Ryzen 7 Pro 1700X haben die Business-Prozessoren eine Thermal Design Power von 65 Watt TDP.

Office-PCs mit Ryzen 5 Pro und Ryzen 7 Pro eignen sich laut AMD dank der bis zu 8 Kerne und 16 Threads für die Erstellung digitaler Multimediainhalte und die Softwareentwicklung. Die günstigeren Ryzen-3-Pro-Varianten empfiehlt der Chiphersteller für gängige Office-Programme und Webdienste. Für Workstations taugen die Ryzen-Pro-Prozessoren mangels Unterstützung für ECC-RAM nicht.



Bei den Ryzen-Pro-Prozessoren legt AMD den Fokus auf Sicherheitsfunktionen für Business-Rechner.

Ryzen Pro mit RAM-Verschlüsselung

Als Hauptunterschied zu den Consumer-Varianten bewirbt AMD die Ryzen-Pro-CPUs mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen wie einem Firmware-TPM 2.0, einer 128-Bit-AES-Einheit zum Verschlüsseln von Daten sowie der RAM-Verschlüsselung Transparent Secure Memory Encryption. Bei letzterer handelt es sich um das AMD-Pendant zu Intels Software Guard Extensions (SGX). Zudem können PC-Hersteller die Fernwartungsschnittstelle DASH (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) in die Firmware der Ryzen-Pro-Rechner integrieren.

Die Prozessoren liefert AMD ausschließlich an PC-Hersteller und veröffentlicht deshalb wohl keine Preise. Der Chiphersteller bietet 36 Monate Garantie auf die Ryzen-Pro-CPUs und garantiert für 18 Monate Plattform-Stabilität und für eine 24-monatige Verfügbarkeit der Prozessoren. Zudem soll die AM4-Plattform für mindestens vier Jahre Bestand haben.

AMD Ryzen Pro für Business-PCs Prozessor

Kerne Basistakt / Boost L3-Cache TDP Ryzen 7 Pro 1700X 8+SMT 3,4 / 3,8 GHz 16 MByte 95 Watt Ryzen 7 Pro 1700 8+SMT 3,0 / 3,7 GHz 16 MByte 65 Watt Ryzen 5 Pro 1600 6+SMT 3,2 / 3,6 GHz 16 MByte 65 Watt Ryzen 5 Pro 1500 4+SMT 3,5 / 3,7 GHz 16 MByte 65 Watt Ryzen 3 Pro 1300 4 3,5 / 3,7 GHz 8 MByte 65 Watt Ryzen 3 Pro 1200 4 3,1 / 3,4 GHz 8 MByte 65 Watt

Konkrete Ankündigungen für Rechner mit Ryzen Pro gibt es nicht. Nach Angaben von AMD sollen diese im zweiten Halbjahr erscheinen, weitere Informationen will der CPU-Hersteller am 29. August bekanntgeben. Die mobilen Ryzen-Pro-Varianten erscheinen, wie bereits auf der Computex Anfang Juni angekündigt, erst Anfang 2018. (chh)