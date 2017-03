Möglicherweise präsentiert AMD bereits Anfang Juni Ryzen-Prozessoren mit 16 Kernen, neuer CPU-Fassung und X399-Chipsatz. Auf der CeBIT erhielten wir dafür erste Bestätigungen.

Im Internet mehren sich in verschiedenen Hardware-Foren und -Webseiten Gerüchte, dass AMD in den kommenden Monaten nicht nur preiswertere Ryzen-Varianten mit sechs und vier Kernen sowie die Server-Chips Naples bringen wird, sondern auch oberhalb des Achtkernprozessors Ryzen 7 1800X etwas Neues für High-End-Desktop-PCs (HEDT) plant. Nach einem Beitrag im Chiphell-Forum soll es einen Ryzen-Prozessor mit 16 Kernen geben, der aus zwei Octo-Core-Dies besteht und vier DDR4-Speicherkanäle besitzt. Auf der Computex Anfang Juni könnte AMD den 16-Core-Ryzen bereits präsentieren. Wann die CPU tatsächlich in den Handel kommt, ist aber noch unklar, ebenso wie Taktfrequenzen und die Thermal Design Power (TDP).

Um die zusätzlichen Kontakte für die vier Speicherkanäle unterzubringen, kommt statt AM4 die Fassung SP3r2 zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine Abwandlung der Fassung SP3 (LGA4094) für Naples, bei der die Prozessoren mit Kontaktflächen statt mit Pins versehen sind. Der zugehörige Chipsatz soll unter dem Namen X399 erscheinen. Damit zielt AMD direkt auf Intels kommende High-End-Plattform LGA2066 mit X299-Chipsatz für Skylake-E- und Kaby-Lake-X-Prozessoren ab, deren Einführung derzeit für die zweiten Jahreshälfte geplant ist.

Auf der derzeit stattfindenden CeBIT hat ein Hardware-Hersteller gegenüber heise online bestätigt, dass AMD an einer High-End-Plattform für Desktop-PCs arbeitet. (chh)