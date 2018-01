AMD-Referenzmodelle: Radeon RX Vega 56 und Radeon RX Vega 64 (Bild: heise online)

AMD heuert zwei Grafikspezialisten an: Mike Rayfield und David Wang sollen die Radeon-Entwicklung in die Zukunft führen. Sie besetzen die durch den Weggang von Raja Koduri entstandene Lücke.

AMDs Grafiksparte hat wieder eine Führung: Die nach dem Abgang von Raja Koduri zu Intel entstandene Lücke füllen nun Mike Rayfield und David Wang. Beide berichten direkt an AMD-Chefin Lisa Su. Mike Rayfield fungiert dabei als Senior Vice President und General Manager der Radeon Technologies Group (RTG). Er ist verantwortlich für den Geschäftsbereich und die strategische Ausrichtung hinsichtlich der Consumer- und Profi-Grafik (Radeon/Radeon Pro/FirePro) sowie der Semi-Custom-Chips. Letztere stecken etwa in den Spielkonsolen Playstation 4 und Xbox One.

Rayfield war seit 2012 bei Micron Technology als Vice President und General Manager der Mobile Business Unit beschäftigt. Davor leitete er sieben Jahre lang den Mobil-Sektor bei Nvidia und war unter anderem verantwortlich für die Entwicklung der Tegra-Prozessoren. Vor seiner Nvidia-Zeit arbeitete Rayfield in leitenden Positionen bei ReShape (2001-2003), Cisco (1999-2001) sowie Texas Instruments (1999-1983).

Wang kein Unbekannter

Wenige Monate nach dem Marktstart von Grafikkarten mit Vega-Grafikchips (siehe Bild) verließ Raja Koduri AMD und wechselte zu Intel. Rayfield und Wang füllen nun diese Lücke.

David Wang leitet als Senior Vice President of Engineering die GPU-Entwicklung in der Radeon Technologies Group. Wang war in den vergangenen fünf Jahren bei Synaptics tätig und verantwortete als Senior Vice President die Chipentwicklung. Wang ist für AMD allerdings kein Unbekannter, schließlich arbeitete er für die Firma bereits bis 2012. Dabei war er unter anderem als Senior Director (2006-2008) und Corporate Vice President (2008-2012) für die Entwicklung von dedizierten sowie in APU-Kombiprozessoren steckenden IGPs verantwortlich. Zuvor arbeitete er bei ArtX und schließlich nach deren Übernahme bei ATI.

Vorgänger ging zu Intel

Im November 2017 verließ Raja Koduri als damaliger Leiter der AMD-Grafiksparte das Unternehmen und wechselte zu Intel. AMD erklärte damals, dass es keine Veränderungen an den Grafik-Roadmaps gebe und man auf einem guten Weg sei, die Ziele und Termine für 2018 zu erreichen. Koduri zeichnete für die Entwickler der Grafik-Architektur Vega verantwortlich. Die ersten Consumer-Varianten Radeon RX Vega 56 und 64 konnten die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen und zum Preis einer hohen Leistungsaufnahme lediglich zu Nvidias Pascal-Modellen aufschließen. Nach seinem Übertritt zu Intel äußerte sich ausgerechnet Nvidia-Chef Jensen Huang, dass der Abgang Koduris ein großer Verlust für AMD sei. (mfi)