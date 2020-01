AMD hat auf der CES die vierte Generation seiner Ryzen-Prozessoren für Notebooks enthüllt. Es gibt sie in zwei Varianten: Ryzen-4000U-Modelle sind für das Gros an Notebook-Größen und Bauformen gedacht, während Ryzen-4000H-Modelle mit bis zu acht Kernen für besonders performante Gaming-Notebooks gedacht sind. Beide Derivate verwenden die von Desktop-Prozessoren bereits bekannten überarbeiteten Zen-2-Kerne und werden in 7 Nanometer gefertigt.

Mehr in Kürze (mue)