AMD über Prozessoren: "Wir sind in allen Bereichen führend"

AMD äußert sich ungewohnt markant zum derzeitigen Server-Prozessor-Markt. "Mit Rome haben wir die Führung in so ziemlich allen Bereichen", sagte AMDs Server-Chef Forrest Norrod im Hinblick auf den Leistungsstand der Epyc-7002-Prozessoren im Vergleich mit Intels Xeon-Familie. "Es gibt nichts, wo wir uns verstecken müssten, außer vielleicht bei Workloads, die akribisch auf Intels Architektur optimiert wurden", erklärte der AMD-Manager in der vergangenen Woche auf einer Konferenz in San Francisco.

Als die CPU-Architektur Zen vor vier Jahren fertiggestellt wurde, seien die Ingenieure froh gewesen, einen gleichwertigen Fertigungsprozess wie Intel einsetzen zu können, führte Narrod weiter aus. Durch eine bessere CPU-Architektur hoffte AMD auf einen kleinen Leistungsvorsprung gegenüber modernen Intel-Prozessoren. Von Intels Problemen mit der 10-Nanometer-Fertigung und den daraus resultierenden Verzögerungen neuer Prozessoren habe man seinerzeit nicht zu träumen gewagt, verriet Norrod auf der Konferenz Barclays Global Technology.

"Wir brechen Naturgesetze"

"Es war wie das vierte Gesetz der Physik in der Halbleiterindustrie: Intel hat einen Vorteil beim Fertigungsprozess", erzählte Norrod. "Wir waren vor vier Jahren aufgeregt, weil wir dachten, wir könnten [beim Fertigungsprozess] gleichziehen. Wir träumten nicht, dass wir führen würden. Das geht über den architektonischen Vorteil hinaus, den wir eingeplant hatten."

"Mit Rome haben wir nicht nur die Führung bei durchsatzlastigen Workloads, nicht nur im High-Performance-Computing (HPC) in der Cloud und bei großflächiger Virtualisierung, […] sondern so ziemlich in allen Bereichen, wenn man sich unsere 16- oder 24-Kerner gegen Intels CPUs Thread gegen Thread anschaut. Wir liefern wesentlich mehr Leistung und Effizienz. Es gibt nichts, wo wir uns verstecken müssten, außer vielleicht bei Workloads, die akribisch auf Intels Architektur optimiert wurden. Wir denken, dass wir eine großartige Führungsrolle haben, besser, als wir früher planten", führt Norrod aus.

Intels Ice Lake-SP verspätet sich

Eigentlich sollte Intel längst die Ice-Lake-SP-Prozessoren mit bis zu 38 Rechenkernen und verbesserter Leistung pro Takt für Server vorgestellt haben. Wegen der schlecht laufenden 10-nm-Fertigung gibt es bisher aber nur Cascade Lake-SP mit maximal 28 Rechenkernen in 14 nm. Die Doppel-Prozessoren mit zwei CPU-Dies auf einem Träger setzt wegen der hohen Kosten kaum jemand ein.

AMD bietet dagegen schon 64-Kerner an, die pro Thread mindestens genauso schnell sind wie Intels Xeon-Modelle und bei TSMC mit Strukturbreiten von 7 nm gefertigt werden – elektrisch vergleichbar mit Intels 10-nm-Prozess. (mma)