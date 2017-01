(Bild: c't / Florian Müssig)

In AMDs CES-Suite kann man Doom spielen - auf einem Rechner mit Ryzen-CPU und Vega-GPU.

AMD hat für 2017 zwei heiße Eisen im Feuer: Die CPUs der nagelneuen Ryzen-Generation sollen auf Augenhöhe mit Intels High-End-Prozessoren rechnen, GPU-seitig stehen mit Vega leistungsstarke 3D-Chips an. Auf der CES kann man beide Produkte schon jetzt in Aktion erleben: Dort steht ein Prototypen-System, auf dem Doom flüssig in 4K-Auflösung und mit Ultra-Einstellungen läuft.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Ein Blick ins Innere des Systems war uns nicht erlaubt: Es gibt kein Sichtfenster, die Lüftungsöffnungen oben im Gehäuse sind zugeklebt – vom wachsamen Standpersonal ganz abgesehen. Zu technischen Details des Systems war den AMD-Mitarbeitern ebenfalls kein Wort zu entlocken: Man wollte noch nicht mal bekanntgeben, ob in dem Rechner die größte Vega-Ausbaustufe verwendet wird. Ein kurzer Blick in die Grafikeinstellung von Doom enthüllte immerhin, dass das Spiel mittels Vulkan gerendert wurde.

Ryzen kommt – aber wann?



Anstehende Komplettsysteme mit Ryzen-CPUs

Bild: c't / Florian Müssig In der Suite waren zudem ein gutes Dutzend Mainboards (mit abgeklebten AM4-Sockeln) und ebensoviele Komplettsysteme ausgestellt, die allesamt ab dem Ryzen-Start verfügbar sein sollten. Einen konkreten Starttermin nennt AMD aber weiterhin nicht, sondern vertröstet, dass es noch im ersten Quartal losgehen werde. (mue)