AMDs Client-Sparte hat mal wieder einen neuen Chef: Rick Bergman kehrt zurück

Rick Bergman leitet ab sofort AMDs Computing and Graphics Business Group und folgt damit auf Sandeep Chennakeshu, der erst zum Jahresanfang den Posten angetreten hatte. Bis August 2018 verantwortete Jim Anderson die Endkundensparte von AMD und war maßgeblich am Erfolg der Ryzen-Prozessoren beteiligt.

Die Computing and Graphics Business Group umfasst die Unternehmensbereiche High-Performance-PC, Gaming und Semi-Custom – in Letzterer geht es hauptsächlich um die Kombiprozessoren für Konsolen, darunter die kommende Playstation 5 und Xbox Scarlett. Die Radeon-Grafikkarten (abseits der Pro-Modelle) fallen ebenfalls in Bergmans Zuständigkeitsbereich.

Zweites Mal Manager bei AMD

Bergman tritt AMD als Executive Vice President bei, gehört also zur höchsten Managerriege des Chipherstellers. Für AMD stellt er indes keinen Unbekannten dar: Von 2001 bis 2006 leitete Bergman die Products Group von ATi und arbeitete nach der Übernahme bis 2011 in derselben Position bei AMD. In den vergangenen acht Jahren war er CEO bei Synaptics.

Über die Gründe von Chennakeshus Abgang schweigen sich die Beteiligten aus. Im Unternehmensjargon heißt es lediglich, dass er sich dazu entschieden habe, AMD zum Monatsende zu verlassen. Die Biografie hat AMD auf seiner Webseite umgehend entfernt und durch Bergmans ersetzt. (mma)