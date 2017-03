Ein einfache Schaumstoffwürfel zeigt, was mit AR alles möglich ist: Ein Feuerwerk oder gleich eine ganze Stadt per Augmented Reality in die eigenen Hand projiziert. Und der Spaß kostet gerade mal 20 Euro.

Beim Merge HoloCube handelt es sich um einen einfachen Schaumstoffwürfel. Erst in Kombination mit einem Smartphone oder gar einer VR-Brille entfaltet er seine Fähigkeiten und demonstriert, wie simpel und gleichzeitig beeindruckend Augmented oder Mixed Reality sein kann.

Hält man den Würfel in der Hand und die Smartphone-Kamera darauf, "projiziert" die entsprechende App 2D- oder 3D-Bilder auf den HoloCube. Im Kamerabild sieht man also nur noch das künstliche Äußere des Würfels. Bei einer Demonstration auf der Mobilfunkmesse MWC erzeugte die Software beispielsweise eine kleine Stadt oder ein Lagerfeuer, das man von allen Seiten betrachten kann, wenn man den Würfel dreht. Währenddessen liefen Animationen ab: In der Stadt fuhren Autos, das Feuer brannte.

Interaktion mit der AR-Welt

Auch Interaktion ist möglich; tippt man aufs Display, wird die Stadt bombardiert. Möchte man einen detaillierteren Blick darauf werfen, hält man den HoloCube einfach näher an die Kamera. Außer Spielen sind auch Lehrprogramme denkbar. Das menschliche Herz und ein Gehirn kann man sich schon anschauen. Die Faszination für den HoloCube lässt sich mithilfe unseres Videos eventuell einfacher nachvollziehen:

Merge HoloCube im Hands-on

Den Würfel selbst und dessen Ausrichtung erkennt die App mithilfe von aufgedruckten Mustern, die ein wenig an Inka-Malereien erinnern. Sobald das AR-Bild den Würfel erkannt hat, sieht man nur noch das AR-Bild im Kamerabildschirm.

Die dazugehörige App soll es für Android und iOS kostenlos im Appstore und bei Play geben. Noch ist sie aber nicht online. Der Würfel wird etwa 20 Euro kosten. Wann er in die Läden kommt, ist noch nicht klar. (hcz)