ARD/ZDF-Onlinestudie 2018: Erstmals über 90 Prozent der Deutschen online

In diesem Jahr sind 63,3 Millionen Menschen in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren online, dies entspricht einem Anteil von 90,3 Prozent. Damit liegt der Anteil der "Onliner" in diesem Bevölkerungsteil erstmals über 90 Prozent, wie aus der ARD/ZDF-Onlinestudie 2018 hervorgeht.

Im Vergleich zum vorherigen Jahr sind demnach noch einmal knapp eine Million Internetnutzer hinzugekommen. Auch die tägliche Nutzungszeit nimmt weiter zu, sie liegt jetzt bei 196 Minuten, das sind im Vergleich zum Vorjahr 47 Minuten mehr. Bei den unter 30-Jährigen beträgt die tägliche Nutzungszeit knapp sechs Stunden, während die ab 70-Jährigen knapp eine Stunde pro Tag online sind.

Tägliche Nutzung steigt

Besonders deutlich ist laut der ARD/ZDF-Onlinestudie die Anzahl der Menschen gestiegen, die das Internet täglich nutzen; das Plus liegt hier bei 3,8 Millionen. Seit 2015 hat sich dieser Personenkreis von 44,5 Millionen auf 54,0 Millionen erhöht und liegt aktuell bei 77 Prozent. Zum Medienkonsum wird das Internet von 39 Prozent täglich genutzt. Der Rest verteilt sich auf die Individualkommunikation mit Messenger-Diensten sowie das Surfen, Shoppen, Suchen und Spielen.

Täglich 202 Minuten verbringt eine Person ab 14 Jahren online mit dem Ansehen von Fernsehsendungen oder Videos. Der Anteil der "live"-Nutzung beträgt dabei 163 Minuten, während der "On-Demand-Anteil" bei 39 Minuten liegt. Die zumindest wöchentliche Nutzung von Video-online-Angeboten liegt bei 60 Prozent, im Vorjahr lag sie noch bei 52 Prozent. Der Zuwachs ergibt sich aus Nutzungssteigerungen auf Videoportalen (39 Prozent nutzen sie mindestens einmal wöchentlich, plus 8 Prozentpunkte), von Video-Streamingdiensten (31 Prozent, plus 8 Prozentpunkte) sowie von Sendungen in den Onlineangeboten der Fernsehsender (24 Prozent, plus 6 Prozentpunkte).

Dynamisches Wachstum des Musikstreamings

Mit 49 Prozent (plus 3 Prozentpunkte) hört rund die Hälfte der deutschsprachigen Bevölkerung einmal in der Woche oder häufiger Audioformate im Internet. Dabei werden Musik-Streamingdienste wie Spotify, Apple Music oder Amazon Music mit dynamischem Wachstum von 27 Prozent wöchentlich oder öfter genutzt. Konstant 14 Prozent hören Radioprogramme live über das im Internet, unter den 30- bis 49-Jährigen sind es 20 Prozent. Die On-demand-Nutzung von Radiosendungen und Audio-Podcasts liegt in etwa auf dem Niveau des Vorjahres: 4 beziehungsweise 3 Prozent der Menschen nutzen diese Angebote mindestens einmal pro Woche

Die Ergebnisse der Studie beruhten unter anderem auf einer repräsentativen Stichprobe von insgesamt 2009 deutschsprechenden Personen ab 14 Jahren in Deutschland. (anw)