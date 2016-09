ARD und ZDF wollen demnächst ihr "Junges Angebot" auf Sendung bringen. Jetzt schon ist dazu eine App zu sehen.

Einige Tage vor dem Start des "Jungen Angebots" von ARD und ZDF gibt es die Beta-Version einer App dazu. In der Beschreibung im App-Store heißt es: "Neue und alte Serien, spannende Geschichten und Infos." Der Name des "Jungen Angebots" ist noch geheim. Stattdessen stehen an der Stelle dafür nur Sternchen. Wie das neue Online-Programm für 14- bis 29-Jährige heißen soll, soll am Donnerstag verkündet werden. Am Samstag, dem 1. Oktober ist der offizielle Beginn. Dass die Beta-Version für Android und iOS schon online sei, habe technische Gründe, sagte eine Sprecherin des "Jungen Angebots".

Die App wird nicht die einzige Plattform sein, auf der das Team des "Jungen Programms" seine Inhalte präsentiert – die sich in die Bereiche Info, Orientierung und Unterhaltung aufteilen lassen. Die Nutzer sollen auch über YouTube, Instagram & Co auf die Webvideos und andere Formate zugreifen können. Außerdem wollen die Macher eine Community aufbauen.

In der Beta-Version der App gehen die Autoren anhand des Horrorfilms "Don't Breathe" zum Beispiel der Frage nach, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn von der Geburt an ein Sinn fehlt. Andere Geschichten helfen herauszufinden, wie Menschen auf Kleidung reagieren, oder ob der App-Nutzer alles über Harry Potter weiß. Die Leser werden geduzt, Ausrufezeichen sind kein Tabu. Und Tests sind ebenfalls ein fester Bestandteil. (dpa) / (anw)