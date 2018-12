ARD will Plattform mit Zeitungsverlagen für private TV-Sender öffnen

Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm will im neuen Jahr eine gemeinsame Video-Plattform mit den Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen starten. Dies habe für beide Seiten Vorteile, sagte Wilhelm in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Verlage könnten mit den Videos der öffentlich-rechtlichen Sender ihre eigene Berichterstattung stärken. "ARD und ZDF würden ihre Herkunftsbezeichnung auf den Videos behalten und insofern auch nichts verlieren." Auch private TV-Sender könnten Teil einer solchen Plattform werden.

Sie werben für eine gemeinsame europäische Plattform von

Qualitätsanbietern. Aus der Politik gibt es dafür aber bisher wenig

Unterstützung.

Ulrich Wilhelm: In Frankreich gab es eine sehr positive Resonanz, auch

vonseiten der EU in Brüssel. Richtig ist, dass sich die Diskussion in

Deutschland noch sortieren muss. Ich werbe für einen ambitionierten

Ansatz, der Europa eine Selbstbehauptung im digitalen Raum

ermöglicht: eine gemeinsame digitale Infrastruktur, die von

unterschiedlichsten Anbietern etwa aus Kultur, Wissenschaft, Bildung

und den Medien für die Verbreitung ihrer Inhalte genutzt werden kann,

als Alternative zu den Plattformen der US-Giganten. Mitunter wird

darüber so diskutiert, als gehe es um ein Entweder-Oder zwischen

Regulierung der amerikanischen Plattformen und eigenen Initiativen in

Europa.





Worum geht es stattdessen?



Wilhelm: Um ein Sowohl-Als-Auch. Natürlich müssen die amerikanischen

Monopolanbieter stärker reguliert werden. Sie sind nicht nur neutrale

Plattformen, technische Drehscheiben, wie sie von sich behaupten,

sondern natürlich auch Inhalteanbieter. Europäische Marktlösungen

allein haben aufgrund des großen Vorsprungs der US-Anbieter nicht die

Kraft, dem etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen. Hier braucht es

einen politischen Rahmen. Denn alles, was in Europa an Start-ups

erfolgversprechend ist, wird sonst aufgekauft oder in ein Ökosystem

der amerikanischen Anbieter eingemeindet, wenn es zu erfolgreich und

damit zu gefährlich werden würde.

Europäische Alternative

Ihr Vorschlag wird oft als "europäisches YouTube" bezeichnet.

Trägt der Vergleich?



Wilhelm: Der Vergleich trägt insofern, als Video aktuell die

wichtigste Währung im Netz darstellt und wir auch für alle, die

Bewegtbild einer großen Mehrheit zugänglich machen wollen, nur

YouTube und Facebook haben. Auch Häuser, die wie wir traditionell

eine starke Kraft in der herkömmlichen Medienwelt haben, kommen

derzeit um die sozialen Medien und damit die US-Plattformen nicht

herum, wenn sie ihr Publikum im digitalen öffentlichen Raum erreichen

wollen. Daher plädiere ich für eine europäische Alternative. Mir

schwebt eine digitale Infrastruktur vor, über die Qualitätsinhalte

angeboten werden können und die den Austausch mit den Nutzern

ermöglicht, Elemente von YouTube, Facebook und Google bietet sowie

unterschiedlichste Geschäftsmodelle zulässt.



Fühlen Sie sich dabei von deutschen Medienpolitikern

belächelt?



Wilhelm: Hin und wieder wird das als Träumerei eingestuft. Damit kann

ich leben. Wer dies aber abtut, muss eine andere überzeugende Antwort

auf die Schlüsselfrage präsentieren: Wie können wir das Entstehen

immer neuer Teilöffentlichkeiten und damit die wachsende

Polarisierung unserer Gesellschaften abwenden, dieses Maß an

Abgrenzung, Hass und Feindseligkeit im Netz, das den inneren Frieden

und die Stabilität der Demokratie gefährdet.



Was ist der größte Widerstand gegen Ihre Idee?



Wilhelm: Ich fürchte: das mangelnde Vorstellungsvermögen, dass Europa

so etwas überhaupt noch leisten kann. Viele haben sich einfach

abgefunden mit einer faktischen Vormacht der US-Anbieter.



In einem weiteren Projekt haben Sie den deutschen Zeitungs-

und Zeitschriftenverlagen angeboten, Ihre Bewegtbildinhalte auf eine

gemeinsame Plattform zu stellen. Das Echo war ebenfalls verhalten,

oder?



Wilhelm: Teil, teils. Verlage, die selber keine Möglichkeit haben,

attraktiven Videocontent zu erstellen, haben uns signalisiert, dass

sie für eine solche Initiative aufgeschlossen sind und sie gerne

verwirklicht sehen. Aber es gibt innerhalb der Gesamtheit der Verlage

noch Diskussionsbedarf. Den warten wir ab. Anders als bei der

großangelegten europäischen Plattform-Idee geht es hier jedenfalls um

ein Modell, das wir ohne Hilfe der Politik allein mit Bordmitteln,

mit den Mitteln aller Beteiligten, realisieren könnten. Vorbild wäre

dabei ein Lizenzierungsmodell, vergleichbar mit dem Ansatz der

Austria Presse Agentur (APA) in Österreich.



Wollen Sie das noch in Ihrer Amtszeit als ARD-Vorsitzender

umsetzen?



Wilhelm: Ja, ich würde das gerne verwirklicht sehen, weil ich daran

glaube, dass es für beide Seiten Vorteile hat.



Welche denn?



Wilhelm: Die Verlage könnten mit diesen Videos ihre qualitativ gute

Berichterstattung ergänzen und stärken und dadurch - soweit die

Redaktionen das wollen - den hohen Aufwand vermeiden, in diesem

Umfang selbst Videocontent zu erstellen. ARD und ZDF würden ihre

Herkunftsbezeichnung auf den Videos behalten und insofern auch nichts

verlieren. Wir bekämen dadurch eine weitere Anerkennung in der

Gesellschaft für die Leistungen, die wir erstellen. Zudem wäre das

Modell offen für weitere Partner.



Auch für private TV-Sender?



Wilhelm: Auch das Modell in Österreich ist ja durchaus offen für

weitere Partner. Grundsätzlich würden wir den Weg mitgehen. (tig)