In den USA bahnt sich Berichten zufolge eine Großübernahme an: Time Warner könnte vom Telekommunikations-Anbieter AT&T geschluckt werden – für über 80 Milliarden US-Dollar.

Der Medienriese Time Warner könnte bald dem Telekom-Konzern AT&T gehören. Die Übernahme könnte bereits am Wochenende festgezurrt und am Montag bekanntgegeben werden, berichteten mehrere Medien übereinstimmend am späten Freitag. Der wahrscheinliche Kaufpreis wurde auf mehr als 80 Milliarden Dollar beziffert.

Time Warner umfasst die Fernsehsender CNN und HBO sowie das Hollywood-Studio Warner Bros. Nicht zum Konglomerat gehört der Glasfaseranbieter Time Warner Cable, der nach der geplatzten Fusion mit Comcast letztes Jahr mit Charter zusammenging.

Die Verhandlungen seien zuletzt beschleunigt worden, nachdem Bloomberg am Donnerstag von Gesprächen über Kooperationsmöglichkeiten berichtet habe, hieß es in US-Medien. Auch Apple soll sich Time Warner angesehen haben, so wurde es bereits vor einigen Monaten berichtet. Keines der Unternehmen äußerte sich bislang zu einer möglichen Übernahme.

Ein Deal wäre ein weiterer Beleg für den Trend, dass Telekommunikationskonzerne in Medieninhalte investieren. So kaufte der Kabel-Anbieter Comcast 2011 NBC Universal mit der gleichnamigen NBC-Senderkette und dem Universal-Filmstudio. Und Verizon, zu dem bereits AOL mit Online-Medien wie der "Huffington Post" gehört, will sich den Internet-Pionier Yahoo einverleiben. Allerdings könnte dieser Deal nach Bekanntwerden der massiven Hacker-Attacke auf Yahoo mit mindestens einer halben Milliarde betroffener Nutzer ins Wanken geraten.

Medienwandel auf Konzernebene

Die Telekom-Firmen suchen nach neuen Geldquellen und exklusiven Inhalten für ihre Netze, während die Erlöse in ihren klassischen Geschäftsbereichen unter Druck stehen. In Finanzkreisen wird schon länger spekuliert, dass Time-Warner-Chef Jeff Bewkes sein an der Börse zuletzt mit 69 Milliarden US-Dollar (63,5 Mrd Euro) bewertetes Unternehmen zum Verkauf stellen könnte. Vor zwei Jahren hatte bereits der Konkurrent 21st Century Fox aus dem Firmenimperium des Medienmagnaten Rupert Murdoch zu einer Übernahme von Time Warner angesetzt, gab jedoch schließlich auf.

Am Markt sorgten die Berichte vor dem Wochenende für Kursbewegung – der Aktienkurs von Time Warner legte um fast acht Prozent zu, für AT&T ging es zwei Prozent nach unten. Der Telekom-Konzern, der bereits mit 120 Milliarden Dollar verschuldet ist, müsste sich bei dem Deal weitere Time-Warner-Schulden von mehr als 20 Milliarden Dollar aufbürden. AT&T kaufte im vergangenen Jahr bereits für nahezu 50 Milliarden Dollar den Satelliten-TV-Anbieter DirectTV. (mit Material der dpa) / (imj)