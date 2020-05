ATX12VO: ASRock bringt erstes Retail-Mainboard ohne 24-Pin-Stromstecker

ASRocks Z490 Phantom Gaming 4SR setzt als erstes Retail-Mainboard ein Netzteil nach Intels Spezifikation ATX12VO voraus. Das Netzteil beliefert die Platine nur noch mit 12-Volt-Strom, den die Spannungswandler auf dem Mainboard für alle angeschlossenen Geräte zu 5 und 3,3 Volt umwandeln. Die verbaute CPU-Fassung LGA1200 ist für Intels Prozessorserie Comet Lake-S gedacht, angeführt vom Core i9-10900K.

Dem Z490 Phantom Gaming 4SR fehlt daher der typische ATX-Anschluss mit 24 Pins. An dessen Stelle sitzt ein zehnpoliger Anschluss als Hauptstromversorgung. Ein sechspoliger PCI-Express-Stecker liefert zusätzlichen Strom, zudem ist für den Prozessor der typische EPS-Anschluss mit acht Pins vorhanden. Oben rechts sitzen zwei neuartige 4-Pin-Stecker, die bis zu vier SATA-6G-Laufwerke wie SSDs oder HDDs mit Energie versorgen. Datenträger lassen sich nicht mehr direkt an ATX12VO-Netzteile anschließen.

Überschaubare Ausstattung

Die Ausstattung des Z490 Phantom Gaming 4SR entspricht trotz des High-End-Chipsatzes Z490 der Einsteigerklasse: Nur ein einzelner M.2-Steckplatz bietet Platz für eine flotte PCI-Express-SSD, das WLAN-Kärtchen beherrscht maximal Wi-Fi 5 (802.11ac) und der LAN-Controller (Intel I219V) übertragt maximal 1 Gigabit pro Sekunde.

Das I/O-Panel an der Rückseite bietet sechs USB-Anschlüsse, darunter je 2 × USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps, Typ A + C), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps, Typ A) und USB 2.0 (Typ A), sowie PS/2, HDMI 1.4 und drei Audioklinken (an Realtek-ALC1200-Soundchip).

Netzteile nach ATX12VO-Spezifikationen haben es bisher noch nicht in den Handel geschafft. Hersteller wie FSP zeigten bisher ausschließlich Vorserienmodelle. (mma)