Um die lokalen, virtuellen Server möglichst nahtlos ins externe Rechenzentrum verschieben zu können, hat Amazon ein neues Werkzeug zur Migration vorgestellt. Es soll durch Replikation Ausfälle vermeiden.

Für seine Cloud-Umgebung hat Amazon einen neuen, kostenlosen Dienst zum Migrieren der lokalen Infrastruktur vorgestellt. Mit ihm sollen Nutzer ihre hauseigenen virtuellen Server einfach ins AWS-Rechenzentrum (Amazon Web Services) verschieben und dort als EC2-Instanz (Elastic Compute Cloud) betreiben können.

Nach dem Herunterladen des zugehörigen Werkzeugs können Administratoren entweder per Management Console oder Kommandozeile auf den Migrationsprozess zugreifen. Der Connector erkennt lokal laufende Systeme, setzt jedoch für die Migration selbst keinen Agenten auf jeder einzelnen VM voraus. Anschließend lassen sich Windows- oder Linux-Systeme auswählen und die Frequenz der Replikation als AMI (Amazon Machine Image) bestimmen. So können Nutzer bereits vorab testen, ob die neuen Server ihre Bedürfnisse erfüllen.

Hat sich der Anwender einmal zum vollständigen Umstieg entschieden, soll er so aufgrund der bereits im Hintergrund bei AWS laufenden Maschinen keine Ausfälle seiner Dienste planen zu müssen. Der AWS Server Migration Service ist laut Amazons Blogeintrag in den Regionen US East (Northern Virginia), Europe (Ireland) und Asia Pacific (Sydney) verfügbar. (fo)