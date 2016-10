(Bild: Apple)

Lange warten Apple-Nutzer bereits auf neue Mac-Hardware, heute soll es endlich soweit sein. Spaßig im Vorfeld: Apple hat sich diesmal selbst geleakt.

Freunde von Apple-Rechnern hatten zuletzt keine gute Zeit: Der Hersteller veröffentlichte einfach keine neue Hardware. Einzig minimal verbesserte MacBooks mit Retina-Bildschirm wurden in diesem Frühjahr vorgestellt, sonst war's Essig in Sachen frische Macs.

Am heutigen Donnerstag soll sich das ändern: Apple hat für 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit in sein altes Hauptquartier nach Cupertino eingeladen. Bei einem mit "Hello again" überschriebenen Presseevent, dessen Bezeichnung sowohl an die Vorstellung des Ur-Macintosh im Jahr 1984 als auch an den Start des iMac 1998 erinnert, werden mindestens drei neue Notebooks erwartet.

Apple leakt MacBooks vorab

Details zu den neuen MacBook-Pro-Modellen, von denen es wohl eine 13- und eine 15-Zoll-Variante geben wird, hat Apple diesmal erstaunlicherweise selbst geleakt: In macOS Sierra 10.12.1 sind Bilder der neuen Maschinen versteckt. Zu erkennen ist etwa eine Touch-basierte OLED-Funktionstastenleiste, die sich frei mit Inhalten bestücken lässt – zudem gibt es erstmals einen Fingerabdrucksensor in einem Mac.

Weiterhin erwarten Beobachter von den neuen MacBook-Pro-Modellen ein verbessertes Schnittstellenangebot (USB-C mit Thunderbolt 3) und flottere Skylake-Prozessoren. Daneben wird auch mit einem neuen 13-Zoll-MacBook-Air-Modell gerechnet, das erstmals über USB-C-Anschlüsse verfügt.

Weitere Mac-Neuigkeiten könnten sich auf den Desktop beziehen: Es gab Spekulationen über neue iMacs sowie einen 5K-Bildschirm. In letzter Zeit glauben Analysten aber, dass diese Hardware erst 2017 kommt. Neuigkeiten sind außerdem in Sachen Apple TV zu erwarten – und Apple ist sicher für die ein oder andere Überraschung gut.

Minutenprotokoll ab 19 Uhr

Mac & i berichtet wie immer mit einem Liveticker vom Apple-Event, der alle Neuigkeiten im Minutenprotokoll liefert. Kurz vor 19 Uhr geht es los. (bsc)