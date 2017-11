"Sedric" heißt dieser von VW entwickelte selbstfahrende E-Minivan. Welche Fahrzeuge konkret in Singapur zum Einsatz kommen, ist noch unklar. (Bild: Volkswagen)

Geht es nach den Plänen des Stadtstaates, sollen ab 2022 fahrerlose Busse durch die Straßen von Singapur fahren. Langfristiges Ziel: Den Individualverkehr weiter zu verringern.

In drei Stadtteilen plant der Stadtstaat Singapur, Fahrgäste mit autonomen Bussen zu befördern, um das hohe Verkehrsaufkommen besser in den Griff zu bekommen. Die fahrerlosen Beförderungsmittel sollen den konventionellen öffentlichen Nahverkehr zunächst ergänzend unterstützen.

Ziel ist es, den Individualverkehr weiter zu verringern, der in der Metropole ständig zu überlasteten Straßen führt. Man wolle vor allem ältere Menschen, Familien mit Kindern und bewegungseingeschränkte Bürger unterstützen, so der Verkehrsminister Khaw Boon Wan gegenüber der BBC. Die Busse sollen vor allem außerhalb der Stoßzeiten unterwegs sein, um Menschen innerhalb ihrer Stadtteile zu befördern sowie zu den Knotenpunkten von Bus- und Bahnlinien.

Das Thema "autonomes Fahren" wird derzeit von vielen Firmen intensiv beforscht. (im Bild: Smart Vision EQ Fortwo) (Bild: Daimler )

Zudem sei geplant, vermehrt Pendler für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen, damit sie ihren eigenen PKW stehen lassen. Mit Hilfe von autonomen Taxis sollen die erste und letzte Meile von Zuhause zu den U-Bahnstationen sowie von dort zu den Arbeitsstätten und umgekehrt bedient werden.

Singapur will zum Vorreiter beim autonomen Fahren werden. In dieser Woche wurde eine Einrichtung eröffnet, an der entsprechende Techniken ausprobiert werden können. Rund zehn Unternehmen sollen laut Khaw autonom fahrende Autos in Singapur testen. Das französische Unternehmen Navya lässt versuchsweise einen Kleinbus auf dem Campus der Nanyang Technological University autonom pendeln.

Erste autonome Busse fahren auch in Deutschland

Die Deutsche Bahn hat in Bayern ihren ersten autonomen Linienbus in Betrieb genommen. (Bild: Deutsche Bahn )

Auch hierzulande gibt es Bestrebungen in diese Richtung. So hat die Deutsche Bahn in Bayern ihren ersten autonomen Linienbus auf öffentlichen Straßen in Betrieb genommen. Er fährt in Bad Birnbach die etwa 700 Meter lange Strecke vom Ortszentrum zur Therme.

Neue Teststrecken für autonome Fahrzeuge werde es im nächsten Jahr zudem in Düsseldorf, Berlin und auf Sylt geben, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft erst vor kurzem mit. Von Sommer 2018 an sollen nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW im Rahmen eines Pilotprojekts in Düsseldorf Testfahrzeuge unter realen Bedingungen erprobt werden.

Es gibt aber auch kleine Rückschläge: So hatte der erste öffentliche autonome Autobus der USA einen aufregenden ersten Tag: In der ersten Betriebsstunde gab es schon den ersten kleinen Unfall. Verletzt wurde zum Glück niemand. (pen)