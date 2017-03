(Bild: Microsoft)

Microsoft will ab dem 25. April einen Xbox-Controller mit doppelter Funkreichweite für 65 Euro verkaufen.

Microsoft will einen neuen kabellosen Controller für die Xbox One, One S und Windows-10-PCs für 65 Euro anbieten. Der Verkauf soll am 25. April starten, Vorbestellungen sind bereits möglich. Der Controller läuft unter der Bezeichnung Recon Tech Special Edition und soll im Vergleich zu bisherigen Xbox-Gamepads die doppelte Funkreichweite haben.

Dazu kommt ein leicht abgeändertes Design mit speziell beschichteter, gummierter Oberfläche. Auch das Steuerkreuz will Microsoft verbessert haben, zu Details schweigt sich das Unternehmen jedoch aus. Über eine 3,5-mm-Stereobuchse lassen sich Headsets anschließen.