Ab dem 25.12. holt das c't-zockt-Team die warmen Mützen raus und macht Winterurlaub in der Zombie-Apokalypse des Survival-Spiels "7 Days To Die". Bis zum Jahresende veröffentlichen wir dann täglich eine neue Folge unseres Specials "7 Days To Silvester".

Das eingespielte c't-zockt-Team hat bereits einige der alle sieben Tage drohenden Zombie-Horden in der postapokalyptischen Welt von "7 Days To Die" hinter sich gebracht und braucht dringend Winterurlaub im Schnee. Bis zum Jahresende bringen wir täglich eine neue Folge unseres c't-zockt-Specials "7 Days To Silvester".

Die in diesem Jahr veröffentlichte Alpha 16 des Zombie-Survival-Crafting-Spektaktels "7 Days To Die" haben wir bereits in einem Review vorgestellt. Das Video im Review zeigt dabei, wie man die ersten Tage in der zombieverseuchten Postapokalypse des Spiels überlebt.

Neue Folgen des c't-zockt-Weihnachtsspecials finden Sie täglich ab dem 25.12. bis zum Jahresende auf ct.de und unserem YouTube-Channel. (lmd)