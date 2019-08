Abbyys Finereader 15 verarbeitet PDFs

Das etablierte, wiederholt von c't getestete OCR-Paket Abby Finereader für Windows hatte bei der bloßen Zeichenerkennung kaum noch Gelegenheit zur Verbesserung. Für die Programmversion 15 haben die Entwickler nun an den Funktionen gedreht, mit denen die Software komplizierte Layouts und den Lesefluss in PDF-Dokumenten interpretiert.

Abbyy Finereader 15 für Windows differenziert Text- und Bildebenen eines PDF-Dokuments und ermöglicht Ergänzungen fürs Teamwork sowie die Automatisierung von Abläufen.

Zwar soll das Programm auch die Fehlerquote bei der Zeichenerkennung und die Bearbeitungszeit gegenüber der Vorversion noch einmal reduziert haben. Doch die wichtigste Neuerung liegt sicher darin, dass Anwender jetzt PDF-Dokumente wie in einer herkömmlichen Textbearbeitung editieren können. Laut Hersteller erkennt Finereader 15 automatisch, was zu einer Kopf- oder Fußzeile gehört, und separiert Text- und Bildebenen in PDF-Dokumenten, auch dann, wenn ein eingebundenes Bild ebenfalls analysierbaren Text enthält. Wenn der Anwender in einem Dokument Bilder und Absätze neu platziert, soll die Software automatisch für korrekten Zeilenumbruch sorgen. Außerdem lassen sich Änderungen ähnlich wie etwa in Word nachverfolgen und zwischen Dokumenten vergleichen, erklärt Abbyy. Auch bei der Konvertierung von Tabellen will Abbyy die Präzision seiner Software verbessert haben.

Zusätzliche Werkzeuge helfen bei der Bearbeitung und Wiederverwendung analysierter Dokumente im Team, zum Beispiel über Kommentierungen, Stempel Signiermöglichkeiten und über Funktionen zum Austausch von Feedback. Finereader 15 ist als Einzelplatzversion in einer Standard-Edition für 199 Euro erhältlich und in einer Corporate-Edition für 299 Euro. Diese zeichnet sich durch erweiterte Vergleichsoptionen und durch Funktionen zum Automatisieren von bis zu 5000 Abläufen pro Monat etwa über einen Hot-Folder, aus. Beide Ausgaben kann man kostenlos testen; außerdem offeriert Abby unterschiedliche Lizenzmodelle für Unternehmenskunden. (hps)