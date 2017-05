Im Zuge der Ermittlungen gegen Beschäftigte des Autoherstellers haben Staatsanwälte und Polizisten diverse Niederlassungen durchsucht.

Razzia bei Daimler wegen möglicher Manipulation der Abgasnachbehandlung an Diesel-Pkw: Etwa 250 Ermittler haben am heutigen Dienstag elf Niederlassungen des Autoherstellers durchsucht. In Objekten in Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Sachsen sei nach Beweisen für den Verdacht gesucht worden, Daimler habe betrogen und strafbar geworben.

An den Durchsuchungen waren 23 Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Stuttgart und rund 230 Polizisten beteiligt, heißt es in einer Mitteilung des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg. Da die Ermittlungen noch laufen, gebe es keine weiteren Auskünfte.

Erste Ermittlungen hatte das LKA im März aufgenommen. Seinerzeit hieß es, es werde gegen namentlich bekannte und unbekannte Mitarbeiter der Daimler AG wegen des Verdachtes des Betrugs und der strafbaren Werbung ermittelt. Der Konzern hatte darauf erwidert, das Kraftfahrt-Bundesamt habe in seinen Messungen im April 2016 keinen Verstoß gegen geltende Rechtsvorschriften festgestellt (anw)