(Bild: NHTSA)

Die US-Verkehrsbehörde NHTSA hat Vorschläge für neue Richtlinien gemacht, die Hersteller von Smartphones und anderen Geräten dazu animieren sollen, unter anderem einen speziellen Drive Modus zu entwickeln, um die Ablenkungen am Steuer zu reduzieren.

Das US-Verkehrsministerium möchte deutlicher gegen Ablenkungen durch Smartphones und andere technische Geräte während der Autofahrt vorgehen. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hat dafür einen Vorschlag für freiwillige Richtlinien herausgegeben, die unter anderem Hersteller von Smartphones und Tablets adressieren.

Leichtere Bedienung, reduzierte Funktionen

Die Behörde hatte sich im Jahr 2013 mit freiwilligen Richtlinien bereits an Autohersteller gewandt und um eine Reduzierung der Ablenkungen durch im Auto eingebaute Technik gebeten. Hersteller sollten darauf achten, dass Autofahrer durch die eingebauten Infotainment-Systeme, Navis und Anrufunterstützungen nicht zu sehr während der Fahrt vereinnahmt würden. Sie sollten unter anderem dafür sorgen, dass Fahrer die Technik auch bedienen können, ohne den Blick von der Straße wenden zu müssen. Zudem sollten sie einige Funktionen nur im Standbetrieb zulassen und während der Fahrt sperren.

Nun richtet sich der neue Appell an Hersteller von Smartphones, Tablets und anderen technischen Geräten, die in Autos genutzt oder später eingebaut werden. Die Richtlinien sollen die Hersteller ermutigen, die Geräte so zu gestalten, dass Ablenkungen während der Fahrt minimiert werden. Unter anderem könnten die Hersteller die Pairing-Funktion deutlicher unterstützen, um Smartphones und Tablets mit dem Infotainment-System des Autos zu verbinden, das Fahrende ohnehin weniger ablenken soll. Auch könnte ein "Driver Mode" entwickelt werden, wie er etwa durch die App "Android Auto" bekannt ist, und den Nutzern eine Bedienoberfläche und eine Sprachsteuerung bereitstellen, die für die Nutzung im Auto optimiert ist.

Automatisch umschalten

Die Behörde wünscht sich, dass Smartphones und Tablets automatisch in einen "Driver Mode" geschaltet werden, wenn ein Auto bewegt wird und etwa kein Pairing stattfindet, sieht aber auch die technischen Hürden. Ein System, dass unter anderem unterscheiden könne, ob ein Fahrer und nicht ein Mitfahrer während der Fahrt ein Smartphone nutze, sei zwar schon entwickelt worden, werde aber noch weiter verfeinert, um zuverlässig zu erkennen, wer gerade das Gerät verwendet. Es werde auch noch daran gearbeitet, dass die Technik nicht "übermäßig nerve" und praktischer wird. Momentan müsse man also darauf setzen, dass Autofahrer einen solchen Modus selbst aktivieren.

Die neuen Richtlinien können noch verändert werden – auch Hersteller können jetzt noch Verbesserungsvorschläge einbringen oder etwa auch eine Einschätzung zu anfallenden Kosten abgeben. Werden die Richtlinien von 2016 finalisiert, könnten sie mit denen aus dem Jahr 2013 (die NHTSA spricht hier von Richtlinien der Phase 1 und Phase 2) zu einem größeren Regelwerk zusammengefasst werden.

Gesunder Menschenverstand

Verkehrsminister Anthony Foxx betonte, dass die vorgeschlagenen Richtlinien "Richtlinien des gesunden Menschenverstandes" seien und Produktdesignern helfen werden, Produkte zu entwickeln, die Ablenkungen am Steuer reduzieren. Anlässlich Thanksgiving seien wieder Millionen Amerikaner mit dem Auto unterwegs, und viel zu viele von ihnen würden durch Fahrer gefährdet, die von ihren Telefonen abgelenkt seien.

In Deutschland wird derzeit über höhere Bußgelder und Strafen für die Nutzung von Smartphones am Steuer diskutiert. Verkehrsminister Alexander Dobrindt will das Handyverbot am Steuer außerdem ausdrücklich auf andere Geräte wie Tablets und E-Book-Reader ausweiten. (kbe)