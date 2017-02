(Bild: dpa, Daniel Naupold)

Auf dem Weg zur Abschaffung der Roaming-Gebühren am 15. Juni hat die EU die Roaming-Großhandelspreise, die die Netzbetreiber untereinander abrechnen, deutlich gesenkt.

Die Zusatzkosten für Handynutzer im EU-Ausland werden wie geplant im Juni abgeschafft. Vertreter des Europaparlaments und der Mitgliedsstaaten verständigten sich am frühen Mittwochmorgen in Brüssel auf die noch festzulegenden Roaming-Großhandelspreise, wie unter anderem das Parlament mitteilte. Beide Seiten müssen die Einigung noch offiziell billigen. "Das war das letzte Puzzleteil", erklärte der zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Andrus Ansip. "Ab dem 15. Juni können die Europäer in der EU ohne Roaminggebühren reisen."

Die europäischen Telekom-Unternehmen können sich für die Auslandsnutzung ihrer Kunden gegenseitig Kosten in Rechnung stellen. Dafür etabliert die EU nun Obergrenzen von 3,2 Cent pro Minute für Anrufe und 1 Cent für SMS. Für Datenvolumen sinken die Obergrenzen schrittweise von zunächst 7,70 Euro pro Gigabyte ab dem 15. Juni auf schließlich 2,50 Euro pro Gigabyte ab dem 1. Januar 2022. Diese Kostendeckel liegen den Angaben nach etwa 90 Prozent unter den aktuellen Begrenzungen.

Genau hinschauen in Norwegen und der Schweiz

Die Großhandelspreise haben nur einen indirekten Einfluss auf die Verbraucherpreise. Die tatsächlichen Roaming-Kosten pro Kunde fallen deutlich geringer als die regulierten Preise aus, da sich für die Anbieter Einnahmen durch Roamingnutzer aus anderen Netzen und die Ausgaben für das Roaming eigener Kunden in anderen Netzen gegenseitig aufheben.

Schon heute bieten zahlreiche deutsche Postpaid- und Prepaid-Anbieter ein kostenloses Roaming innerhalb der EU an. Genauer hinsehen muss allerdings, wer in die Schweiz oder nach Norwegen fährt. Hier gelten je nach Anbieter unterschiedliche Regelungen für die Roaming-Preise. Bei einigen werden sie zum EU-Tarif abgerechnet, andere haben hierfür einen teureren Sondertarif. (Mit Material der dpa) / (uma)