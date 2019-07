Acer Nitro XV273X: Erster IPS-Monitor mit 240 Hertz und 1 ms Reaktionszeit

Acers Nitro XV273X nutzt als erster Monitor ein IPS-Panel mit einer Bildwiederholrate von 240 Hertz. Damit nicht genug, nennt Acer eine Reaktionszeit von einer Millisekunde, wie sie bisher vor allem TN-Ausführungen vorbehalten ist.

Gemeint ist die Grey-to-Grey-Schaltzeit, die angibt, wie lange ein Pixel für einen Helligkeitswechsel braucht, und nicht etwa die Motion Picture Response Time (MPRT) zur Angabe, wie lange ein Pixel sichtbar ist – und die mit einem blinkenden Backlight meistens deutlich niedriger ausfällt.

Hohe Bildwiederholrate, niedrige Auflösung

Der Nitro XV273X gehört trotz seiner Diagonale von 27 Zoll noch der 1080p-Generation mit 1.920 × 1.080 Pixeln an. Das kann in 3D-Spielen genügen, ist zum Arbeiten aber grob. Die 240 Hertz lassen sich über DisplayPort 1.2 und HDMI 2.0 nutzen. Höherauflösende Monitore mit 240 Hertz und 2.560 × 1.440 Bildpunkten befinden sich gerade in den Startlöchern. Der Nitro XV273X beherrscht Adaptive-Sync und damit FreeSync beziehungsweise G-Sync Compatible (ohne Zertifizierung).

Mit einer Einstufung nach DisplayHDR 400 erreicht die Hintergrundbeleuchtung eine Helligkeit von 400 cd/m². Der Kontrast fällt mit 1.000:1 typisch für IPS-Technik aus. Das IPS-Panel im Nitro XV273X soll laut den Informationen von TFTCentral aus dem Hause AU Optronics stammen (vom Hersteller AHVA genannt).

240 Hertz gab es bisher nur mit TN und VA

Der Großteil der bisherigen 240-Hertz-Monitore nutzt TN-Panels, die schnelle Schaltzeiten, aber nur eine eingeschränkte Bildqualität erreichen. Samsung bietet den C27RG54 mit 1080p-VA-Panel und der hohen Bildwiederholrate an (ab 399 €). VA-Technik ist für ihre hohen Kontraste und guten Schwarzwerte bekannt. IPS erzielt hohe Einblickwinkel und auch von der Seite betrachtet saubere Grau- und Farbabstufungen, wenn die Produktionsqualität stimmt.

Vorgestellt hat Acer den Nitro XV273X bislang in China. Eine Ankündigung in Deutschland sollte bald folgen. (mma)