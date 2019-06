Actionspiele Ghostwire Tokyo und Deathloop: Horror und Duelle von Bethesda

Bethesda hat auf der E3 mit Ghostwire Tokyo ein Actionspiel angekündigt, das in der japanischen Metropole spielt. Im Spiel tauchen Geister und Dämonen aus der japanischen Mythologie auf. Ein Trailer gibt einen Ersteindruck der neuen Spielemarke, die von Entwickler Tango Gameworks entwickelt wird. Das Studio ist bislang für das Survival-Horror-Spiel The Evil Within und dessen Fortsetzung bekannt. Auch das Action-Adventure Ghostwire Tokyo setzt den Fokus auf eine gruselige Geschichte.

Bethesda hat weder ein Veröffentlichungsdatum, noch die Plattformen genannt, auf denen der Titel erscheinen soll.

Deathloop: Assassinen im ewigen Todeskampf

In der zweiten Neuankündigung von Bethesda kämpfen die Assassinen Julianna und Colt in einem ewigen Kreislauf gegeneinander, dem namensgebenden Deathloop. Sterben sie im Gefecht, erwachen sie wieder an ihrem Ausgangspunkt. Neben Schusswaffen setzen die beiden auch übernatürliche Fähigkeiten ein. Der Trailer zeigt kinetische Angriffe und Teleportationen. Der durch die Action-Spiele Prey und Dishonored bekannte Entwickler Arkane Studios verspricht mehrere Lösungswege und eine mysteriöse Welt, die es zu erkunden gilt.

Schauplatz ist die Insel Blackreef. Im Verlauf des Spiels will Colt den Kreislauf aus Sterben und Wiedererwachen durchbrechen. Juliannas Ziel ist es, dies zu verhindern, denn sie will diesen Kreislauf für sich erhalten. Auch zu Deathloop sind weder Plattformen noch Erscheinungstermin bekannt.

Commander Keen: Jump 'n' Run der 90er kommt auf Mobilgeräte

Eine weitere Überraschung der Pressekonferenz war die Ankündigung des Jump 'n' Runs Commander Keen für Android und iOS. Die Spielmechanik setzt neben Hüpfeinlagen auf ein Sammelkartensystem für Angriffe und Fähigkeiten. Zusätzlich soll es einen Mehrspielermodus geben, in dem man sich mit anderen Spielern in Echtzeit duelliert.

Das Mobilegame basiert auf einer Jump-'n'-Run-Serie von id aus den frühen 1990er Jahren. Die Neuauflage soll die Geschichte wieder aufgreifen und ist im Stil eines Cartoons gehalten. Ein Veröffentlichungsdatum ist bislang nicht bekannt.

