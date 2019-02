Activision Blizzard entlässt Hunderte Mitarbeiter

8 Prozent der Mitarbeiter von Activision Blizzard werden entlassen. Das verkündete der Spiele-Publisher bei der Bekanntgabe des Geschäftsergebnisses. Laut Kotaku entspricht das rund 800 Stellen. Die betroffenen Mitarbeiter seien gerade erst über die Entscheidung informiert worden.

Activision Blizzard will durch den Schritt das Kerngeschäft der Spieleentwicklung stärken: "Wir wollen euch mehr Inhalte unserer bekannten Marken liefern und neue Projekte zum Leben erwecken", schreibt Blizzard-CEO J. Allen Brack in einem Blog-Eintrag an die Community. "Daher werden wir die Zahl der Stellen, die nichts mit Spieleentwicklung zu tun haben, in Nordamerika reduzieren." Den betroffenen Angestellten werde eine Abfindung angeboten.

Fokus auf die etablierten Spiele-Franchises

Die aktuellen Geschäftsergebnisse von Activision Blizzard fielen dabei positiv aus. 2018 machte der Spiele-Publisher 7,5 Milliarden US-Dollar Umsatz, das ist Rekord. Die Prognose für das aktuelle Jahr fällt allerdings schwächer aus. CEO Bobby Kotick schreibt in einer Pressemitteilung zu den Geschäftsergebnissen: "Obwohl die Ergebnisse 2018 die besten in unserer Geschichte sind, haben wir unser volles Potenzial nicht ausgeschöpft. Um unser Potenzial zu erreichen, haben wir eine Reihe an Führungspositionen neu besetzt."

Nach den Entlassungen will Activision Blizzard mehr Geld in die Spieleentwicklung stecken. Die Zahl der Entwickler, die 2019 an Marken wie Call of Duty, Diablo, Hearthstone, Overwatch, Warcraft und Candy Crush arbeiten wird, soll demnach um 20 Prozent steigen. Um welche Projekte es sich dabei genau handeln soll, ist offen.

Blizzards schwache Bilanz

Gerade der Blizzard-Teil des Publishers hatte zuletzt kaum Erfolge vorzuweisen. Die Arbeiten an der E-Sports-Sparte von Heroes of the Storm wurden auf Eis gelegt, die Ankündigung eines Mobilspiels im Diablo-Universum sorgte bei der PC-Nutzerschaft für Ärger. Neue sogenannte "Core-Games" gab es von Blizzard schon länger nicht mehr. Derzeit soll sich aber das unangekündigte Diablo 4 in Entwicklung befinden.

Rekordergebnisse konnten auch EA und 2k Games vorlegen – auch hier waren Anleger allerdings nicht komplett zufrieden mit den Zahlen. Als Grund für die Sorge um die etablierten Publisher gilt der enorme Erfolg der Battle-Royale-Spiele Fortnite und PUBG. (dahe)