Keine Lust mehr auf Windows? Dann arbeiten und spielen Sie doch mit Ubuntu! Wie man einfach und gefahrlos von einem zum anderen System wechselt, zeigt das neue c't Special "Umstieg auf Linux", das ab heute am Kiosk liegt.

Hand aufs Herz: Haben Sie nicht auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, Linux zumindest auszuprobieren? Weg von den ganzen Viren, der mittlerweile sogar im Betriebssystem eingebauten Werbung in Windows 10 oder dem Gefühl, nur dem Willen einer einzigen Firma ausgeliefert zu sein?

Dann steigen Sie doch einfach auf Ubuntu um! Wie das geht, welche Vorteile das bringt und wie Sie vor dem endgültigen Wechsel das neue System völlig gefahrlos ausprobieren können, zeigt unsere 2017er Neuauflage des c't Specials "Umstieg auf Linux", die seit heute am Kiosk liegt. Das Heft kostet 6,90 Euro und enthält eine bootfähige DVD mit dem aktuellen Ubuntu 17.04. Damit können Sie das neue System erst einmal in Ruhe testen, und zwar ohne Ihr altes System zu gefährden, irgendetwas zu installieren oder Daten zu überschreiben. Einfach Heft-DVD ins Laufwerk einlegen, Rechner neu starten und ins Live-System booten. Fertig.

Und was ist, wenn Ihnen Ubuntu gefallen hat und Sie jetzt tatsächlich den nächsten Schritt tun wollen? Dann zeigen Ihnen die Artikel im Heft, welche Vorbereitungen Sie treffen sollten und wie Sie das System auf der Festplatte installieren – auf Wunsch übrigens auch parallel zu Windows. Weitere Beiträge stellen den Desktop sowie verfügbare Anwendungen vor und geben Hinweise, wie Sie bisher genutzte Programme ersetzen oder sie einfach unter Linux weiter nutzen können. Auch beim Einrichten der Hardware lassen wir Sie nicht allein. Und last but not least: Wer glaubt, nur unter Windows ließen sich Spiele spielen, den belehren wir eines Besseren und zeigen, welche aktuellen Spiele mittlerweile unter Linux laufen und wo man sie beziehen kann.

Sie sind neugierig geworden oder hatten einen Umstiegsversuch ohnehin schon lange fest geplant? Die Neuauflage 2017 des c't Specials liegt wie erwähnt seit heute an jedem gut sortierten Kiosk, ist aber auch bei uns im Shop (versandkostenfrei bis zum 29.05.2017) oder als Digitalversion via Amazon zu haben. Beim Kauf über Amazon kann das Heft dann auf diversen Plattformen in der Kindle-App sowie auf Fire-Tablets gelesen werden. Eine E-Book-Version des Hefts ist im heise Shop für 5,99 Euro erhältlich.

Aus dem Inhalt:

Sanfte Migration: Welche Vorbereitungen Sie treffen sollten



Ubuntu ausprobieren – ohne Gefahr für Windows

Ubuntu auf der Festplatte installieren

Erste Schritte in Ubuntu

Desktop aufpolieren

Software installieren

Daten und Einstellungen von Windows mitnehmen

Windows-Programme mitnehmen

Hier gibt es Linux-Spiele

Hardware unter Ubuntu einrichten

Basiswissen zum Linux-Kernel

Parallel installiertes Ubuntu deinstallieren

[Update 22. Mai, 14:50 Uhr: Entgegen der ursprünglichen Meldung ist die bei Amazon erhältliche Version nicht auf dem Kindle lesbar. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.] (mon)