(Bild: Adobe)

In Zusammenarbeit mit dem Munch Museum in Oslo und dem Künstler Kyle T. Webster hat Adobe sieben Originalpinsel von Edvard Munch für den digitalen Einsatz in Photoshop repliziert. Die Pinselspitzen stehen kostenlos zum Download zur Verfügung.

Adobe stellt sieben neue Pinselspitzen für Photoshop zur Verfügung, die auf den rund 100 Jahre alten Originalpinseln des norwegischen Malers Edvard Munch (1863-1944) basieren sollen. Nach Angaben von Adobe seien die alten Pinsel in Kooperation mit dem Munch Museum Oslo mit ultra-hochauflösenden Kameras rundherum abfotografiert worden, auch die physikalischen Eigenschaften der Pinsel wie Flexibilität und Borstentyp sollen die Kunsthistoriker untersucht haben.

Diese Daten und Scans will Adobe anschließend unter Regie des Designers Kyle T. Webster in Photoshop-Pinsel übertragen haben. Sieben Vorlagen für Photoshop in Sketch sind auf diese Weise erstellt worden. Die entsprechenden Downloads stehen auf der Website von Adobe zur Verfügung.