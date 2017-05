Im Kampf gegen Terrorismus, Extremismus und Lügen hat Ägypten 21 Webseiten gesperrt, darunter auch den arabischen Nachrichtenkanal Al Jazeera und den arabischen Auftritt der Huffington Post

Ägypten hat 21 Webseiten gesperrt, darunter die des arabischen Nachrichtenkanals Al Jazeera. Nicht mehr zugänglich seien auch der Internetauftritt der in Ägypten verbotenen Muslimbrüder sowie anderer islamistischer Medien, meldete die Nachrichtenseite Al-Masry al-Youm am Donnerstag. Ebenfalls blockiert wurde demnach die arabische Version der Huffington Post sowie die unabhängige Seite Mada Masr, die in Kairo ihren Sitz hat. Nicht näher genannte Sicherheitsquellen erklärten, die Seiten enthielten Material, das Terrorismus und Extremismus unterstütze sowie Lügen verbreite.

Ägypten geht seit dem Sturz des frei gewählten Präsident Mohammed Mursi 2013 mit harter Hand gegen Islamisten vor. Ins Visier geriet auch immer wieder der Sender Al Jazeera, der vom Emirat Katar finanziert wird. Ägypten und andere arabische Staaten werfen dem Golfstaat vor, die Muslimbrüder und andere Islamisten zu fördern.

Die Blockade der Seiten kommt zwei Tage nach angeblich kritischen Äußerungen des Emirs von Katars, Tamim bin Hamad Al Thani, über Ägypten und andere arabische Staaten. Katars staatliche Nachrichtenagentur QNA zitierte ihn zudem mit lobenden Worten für den Iran, mit dem die meisten anderen Golfstaaten verfeindet sind. Katars Außenministerium erklärte danach zwar, der Bericht sei gefälscht gewesen und von Hackern auf der Webseite der QNA veröffentlicht worden. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ließen dennoch wie jetzt Ägypten die Nachrichtenseite von Al Jazeera sowie andere katarische Internetauftritte sperren. (dpa) / (tho)