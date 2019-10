Ärger über Fallout 76: Bethesda will 15 Euro im Monat für private Server

Bethesda hat ein Abo für Fallout 76 angekündigt, mit dem Spieler private Server starten können. Dieses Feature wurde von der Community lange eingefordert – nur wenige hatten es aber hinter einer derart hohen Paywall erwartet: "Fallout 1st", so der Name des Abos, kostet im Monat 15 Euro oder im Jahr 120 Euro.

Dafür bekommt man neben dem Hauptfeature der Privatserver noch ein bisschen Ingame-Währung, Komfort-Features und ein paar exklusive Gegenstände. Abonnenten von Fallout 1st können andere Spieler auf ihren privaten Server einladen, auch wenn diese kein Abo abgeschlossen haben.

Teurer als WoW, Spotify und Netflix

In der Fallout-Community sorgt das Fallout-76-Abo für Entsetzen: Viele hatten gehofft, dass die erwarteten Privatserver kostenlos angeboten werden würden. Außerdem wird der hohe Preis des Abos kritisiert. Tatsächlich stehen die Kosten von Fallout 1st in keinem Verhältnis zu anderen Angeboten aus dem Entertainment-Bereich: Das Monatsabo von Fallout 1st ist teurer als die Abos von WoW, Netflix, Spotify, Origin Access, Playstation Now oder Xbox Game Pass. Das Fallout-Abo kann obendrein nur abschließen, wer bereits Fallout 76 gekauft hat.

Ein Fan macht seinem Ärger auf kreativem Weg Luft: Er hat die Domain "falloutfirst.com" gekauft und darauf eine Kopie der offiziellen Fallout-First-Webseite angelegt – mit einigen unmissverständlichen Änderungen. In den Bethesda-Foren häufen sich außerdem Boykott-Aufrufe.

Bethesdas katastrophaler Image-Verlust

Kaum ein Spiel hat dem Ansehen des Entwicklers so viel Schaden zugefügt wie Fallout 76: Das Online-Spiel startete am 23. Oktober 2018 mit einem unüberschaubaren Wust an Bugs und technischen Problemen. Auch das Spieldesign kam nicht gut an: Weil Bethesda komplett auf NPCs verzichtete, fühlte sich die Spielwelt leer und belanglos an. Bis heute hat Bethesda diese Probleme nicht in den Griff bekommen. In der Zwischenzeit hat Fallout 76 immer wieder massive Kritik auf sich gezogen, zum Beispiel wegen dreister Mikrotransaktionen.

Offenbar gibt es einige besonders leidensfähige Spieler, die Fallout 76 trotzdem noch spielen. Es wirkt besonders zynisch von Bethesda, ausgerechnet dieser Zielgruppe nun für ein Feature Geld aus der Tasche zu ziehen, das sich viele schon zum Launch gewünscht hätten. Bethesda arbeitet derzeit an einem Rollenspiel namens Starlink und einem neuen Ableger von The Elder Scrolls – das Vertrauen der Fans ist weg. (dahe)