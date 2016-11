(Bild: dpa, Inga Kjer/Illustration)

Die eBay-Tochter ViA Online zeichnet für die Händlersoftware Afterbuy verantwortlich. Jetzt will sich der Online-Marktplatz auf sein Kerngeschäft konzentrieren und gibt die Tochtergesellschaft ab. Käufer ist der ehemalige Geschäftsführer.

eBay trennt sich von seiner Software-Tochter ViA-Online. Das Unternehmen bietet die Händlersoftware Afterbuy und ViA-eBay an. Damit können gewerbliche Händler verschiedene Aufgaben wie die Bestandsverwaltung online erledigen. eBay wolle sich stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren, teilte der Online-Marktplatz am Dienstag in Berlin mit. Das Geschäft solle noch im November abgeschlossen werden. Zu finanziellen Details machte das Unternehmen keine Angaben.

Käufer ist die Düsseldorfer Beteiligungsgesellschaft Nexec Holding. Hinter der steckt Valentin Schütt, der bis 2014 Geschäftsführer von ViA-Online war. eBay hatte ViA Online im Jahr 2007 übernommen. Das Unternehmen sitzt in Krefeld. Schütt will weiter investieren: "Das Unternehmen verfügt über großes Potential in einem schnell wachsenden Markt und befindet sich in einer idealen Position für ein massives zusätzliches Wachstum", erklärte der alte und neue Geschäftsführer. (vbr)